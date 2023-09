Mole odzieżowe: Skąd się one biorą?

Mole odzieżowe albo mole ubraniowe, jak niektórzy mają w zwyczaju je nazywać, to gatunek motyli, które nie mają litości dla tkanin naturalnych. Wygryzają dziury i niszczą ubrania wykonane z bawełny, wełny i jedwabiu. Nie wzgardzą także futrami, ale mogą swoje niszczycielskie działanie szerzyć nie tylko w szafie: z braku naturalnych tkanin mogą także tworzyć ubytki w tapicerce, dywanach, a nawet w firankach i zasłonach.

Wbrew obiegowej opinii, mole odzieżowe nie tylko obierają sobie za cel mieszkania zapuszczone, ale mogą wlecieć nawet tam, gdzie panuje porządek. Do domu mogą wtargnąć poprzez szczeliny, uchylone okno lub balkon, a także przez otwory wentylacyjne. Co również przyciąga mole? Lgną do zapachu moczu, potu i jedzenia, ponieważ w nich szukają substancji, które są dla nich niezbędne do życia. Jeśli mamy zwyczaj wkładania do szafy ubrań brudnych, to lepiej skończmy z tym nawykiem, bo tylko ułatwiamy żarłocznym owadom dostęp do naszego domu.

Co najważniejsze: to nie latające, dorosłe owady są zagrożeniem dla naszej domowej konfekcji, ale żarłoczne larwy. One też mogą brudzić tkaniny zgromadzone w szafach swoimi odchodami, co jest często trudne do usunięcia.



Mamy mole w szafie? Co dalej?

Jeśli namierzyliśmy mole ubraniowe w szafie, trzeba działać. Nie pozostaje nic innego, jak zrobienie gruntownych porządków: ubrania trzeba najpierw posortować i wyprać: w możliwie jak najwyższej temperaturze dla danego typu odzieży. A co zrobić z delikatnymi tkaninami, które nie mogą być prane? W takim wypadku trzeba schować je do szczelnych woreczków, a następnie umieścić w zamrażarce albo lodówce, ponieważ niska temperatura zabija zarówno larwy, jak i ich jaja. Pozostałe wyprane ubrania można wyprasować, gdyż wysoka temperatura dla owadów jest również zabójcza.

Nie zapominajmy o szafie: ją trzeba porządnie wyczyścić, a także dokładnie wywietrzyć, aby być pewnym, że w jej wnętrzu nie ma nieproszonych gości.

Mole odzieżowe: Prewencja przede wszystkim

Udało nam się pozbyć moli odzieżowych? Świetnie, ale nie wolno spocząć na laurach, bo owady lubią powracać. Jeśli już raz zagościły w naszym domu, to istnieje ogromne prawdopodobieństwo, że powrócą. Dlatego trzeba postawić na prewencję i sięgnąć po sposoby, które mogą je odstraszyć. Co warto mieć na uwadze? Na początku trzeba zacząć od metod naturalnych i zdecydowanie oczywistych. Jedną z nich jest umieszczenie suszonych kwiatów lawendy, jeśli pozwala na to miejsce, można ustawić ją na półkach, zrobić zawieszkę albo włożyć do woreczka i schować pomiędzy ubrania. Lawenda w szafie to podwójna korzyść: nie tylko odstraszy żarłoczne mole, ale także sprawi, że odzież będzie miała przyjemny i kojący zapach.

Jeśli akurat nie mamy pod ręką suszonych kwiatów lawendy, to można samemu zrobić zapachowy odstraszacz: wystarczy kawałki materiału nasączyć kilkoma kroplami lawendowego olejku eterycznego i wsadzić do szafy.

Mole odzieżowe: Tych zapachów nie znoszą

Zdjęcie By pozbyć się moli odzieżowych, możesz skorzystać z domowych sposobów / 123RF/PICSEL

Nie wszyscy muszą lubić lawendę tak samo jak mole. Oczywiście, jeśli akurat ten zapach nam nie odpowiada, można sięgnąć również po inne produkty, które swoim zapachem będą barierą dla żarłocznych owadów. Co jeszcze odstraszy mole ubraniowe?