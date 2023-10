Spis treści: 01 Chiropetrologia, czyli badania nad nietoperzami. Ekspert opowiada o ich tajemniczym trybie życia

02 Gdzie zamieszkują nietoperze i po czym możemy to rozpoznać?

03 Czy nietoperze są pożyteczne? Ekspert nie ma wątpliwości

04 Najczęściej powielany mit na temat nietoperzy. "To po prostu niemożliwe" mówi chiropterolog

Michał Dworak jest ornitologiem i chiropterologiem. To także ekspert w Ministerstwie Rolnictwa do spraw programu rolno-środowiskowo-klimatycznego. W chiropterologii specjalizuje się w ochronie nietoperzy ekosystemów miejskich. Projektuje profesjonalne rozwiązania w postaci schronów dla nietoperzy z wykorzystaniem innowacyjnych konstrukcji i materiałów, a na stronie www.nietoperze.org.pl internauci mogą znaleźć więcej informacji na temat działań eksperta.

Zdjęcie Przed remontem budynków, muszą być dokładnie sprawdzone przez specjalistów, czy nie znajdują się w nim nietoperze / Michał Dworak / materiał zewnętrzny

Pasję do przyrody rozwijał już jako przewodniczący koła naukowego na Politechnice Szczecińskiej, w ramach działalności którego organizował liczne konferencje, warsztaty naukowe w obszarach chronionych, jak również spotkania i wykłady. Następnie jako autor projektów realizowanych z ramienia Regionalnej Dyrekcji Ochrony Przyrody w Szczecinie oraz Ligii Ochrony Przyrody.

Zdjęcie Michał Dworak, ekspert w dziedzinie ornitologii i chiropterologii / Michał Dworak / materiał zewnętrzny

W rozmowie z Interią chiropterolog z wielkim zaangażowaniem omawia zagadnienia dotyczące nietoperzy oraz ich życia. Ekspert tłumaczy, że biologia życia tych stworzeń jest mistyczna i tajemnicza. Podkreśla, że nietoperze są ssakami, które jako jedyne przystosowały się tak do życia, że mają skrzydła i umieją latać.

Nie są ptakami i mogą latać to najciekawszy element biologii życia. wyjawia Michał Dworak

Te niezwykłe ssaki prowadzą nocny tryb życia. Gdy ludzie kładą się spać, one wyruszają na łowy. Michał Dworak wyjaśnia, że nietoperze zimą hibernują, a wiosną, latem i jesienią są aktywne.

Co ciekawe, "widzą" świat poprzez ultradźwięki, a do takich gatunków należą np. karliki, nocki lub borowce. Wszystkie z nich mają trochę inny zakres fal, a dzięki temu chiropterolodzy - za pomocą receptorów ultradźwiękowych - mogą sprawdzić w programie komputerowym, z jakim gatunkiem mają do czynienia.

Zdjęcie Dźwięki nietoperzy są trudne do usłyszenia przez człowieka. Jednak jest to możliwe / Michał Dworak / materiał partnera

Michał Dworak wyjaśnia, że nietoperze często zamieszkują w ekosystemach miejskich, a dokładniej w szczelinach elewacji budynków, w którym przebywają ludzie. Częściej wybierają starsze budownictwo, np. takie z wielkiej płyty.

W szczelinach dylatacyjnych mogą mieszkać, zakładać letnie kryjówki lub się ukrywać. Więcej tych stworzeń było w blokach mieszkalnych po II wojnie światowej, gdy budowle były w gorszym stanie. Nietoperze mogą również szukać schronienia w parkach i lasach pod miastem, między innymi w pęknięciach drzew, dziuplach lub domkach dla nich przeznaczonych.



Warto wieszać budki na drzewach, w parkach i na osiedlach. mówi ekspert

Michał Dworak tłumaczy również, że nietoperze są dobrze przystosowane do życia, więc nie ma potrzeby wspierania ich pod względem pożywienia. Wyjaśnia, że pomocne będzie wieszanie budek lęgowych.

Populacja nietoperzy jest coraz mniejsza przez malejącą ilość schronień, spowodowaną modernizacją bloków mieszkalnych. Budki są niezbędne, aby ich populacja była stabilna i aby nie wyginęły. Na Facebooku na stronie Nietoperze.org.pl można zobaczyć, jak wyglądają takie domki.

W okresie jesiennym nietoperze migrują do bunkrów, fortyfikacji lub jaskiń. Wybierają takie miejsca, gdzie panuje stała temperatura i wilgoć. Warunki te sprzyjają nietoperzom do przejścia w tryb hibernacji. Taki proces polega na spowolnieniu procesów życiowych na okres zimowy.

W ten sposób zimę zimują i budzą się na wiosnę. mówi Michał Dworak

Zdjęcie Nietoperze potrafią przetrwać zimę bez pokarmu, dzięki hibernacji / Getty Images

Specjalista twierdzi, że nietoperze najlepiej obserwować podczas zmierzchu, tzw. "szarówki". Wystarczy wpatrywać się w niebo, bo wtedy wylatują z elewacji i krążą wokół bloku, ściany i łapią np. muszki.

Gdy ktoś jest bardziej wyczulony i ma lepszy słuch, to może usłyszeć ich echodzwięki. wyjaśnia specjalista

Zdjęcie Nietoperze mają dobrą pamięć, która pomaga im zapamiętywać przestrzeń / Getty Images

Michał Dworak jasno mówi, że nietoperze są bardzo pożyteczne i dbają o to, aby na osiedlach nie było uciążliwych owadów i much.

Warto jest ich mieć za swoich sąsiadów. podkreśla chiropterolog

Dodaje też, że są bardzo ciche i niezauważalne oraz bardzo mało inwazyjne. Jedyny problem dotyczy ich odchodów. Jeśli nietoperzy jest bardzo dużo na osiedlach, to mogą zabrudzać np. balkony.

Zdjęcie Karlik drobny to popularny gatunek występujący w Polsce / Getty Images

Michał Dworak często spotyka się z teorią, że nietoperze wkręcają się ludziom we włosy. Tłumaczy, że jest to po prostu niemożliwe, ze względu na ich fenomenalne i skuteczne metody omijania niepostrzeżenie przeszkód, np. ludzi.

Wszystko zawdzięczają echolokacji, dzięki której badają przestrzeń i "widzą" świat. Za pomocą tego zjawiska nietoperze są w stanie znaleźć małą szczelinę w bloku, wejść do niej i tam pomieszkiwać. Chiropterolog wyjaśnia, że jest to bardzo precyzyjny system.

Zdjęcie Nietoperze żyją w koloniach / Getty Images

