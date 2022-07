Przez tydzień codziennie mocz stopy w occie jabłkowym. Ważne szczególnie latem

Moczenie stóp w occie

Ocet to inaczej wodny roztwór kwasu octowego charakteryzujący się kwaśnym i ostrym zapachem. Nie od dziś ocet jest doceniany za swoje bakteriobójcze właściwości. Znalazł on szerokie zastosowanie nie tylko w różnego rodzaju przemysłach, ale także zaciszu domowym.



Oprócz tego, że ocet jest wykorzystywany do marynowania i konserwowania warzyw oraz grzybów, jest również chętnie stosowany jako środek czyszczący i dezynfekujący. Jak się okazuje, ocet może również pomóc w pozbyciu się przykrych problemów ze stopami.



Warto pamiętać, że moczenie stóp w occie to jedynie domowy sposób, a nie lekarstwo. Poza tym należy mieć na uwadze, że może on prowadzić do podrażnienia skóry. Lepiej go unikać w przypadku różnego rodzaju ran i uszkodzeń naskórka.



Reklama

Zdjęcie Ocet może okazać się pomocny w pozbyciu problemu popękanych stóp / 123RF/PICSEL

Na co pomaga moczenie stóp w occie?

1. Ocet jabłkowy może okazać się pomocny w pozbyciu się problemu popękanych stóp. Wystarczy wymieszać w misce wodę z octem w proporcji 2:1 i moczyć stopy przez 15 minut. W ten sposób można usunąć martwy naskórek oraz zmiękczyć skórę.

2. Jak się okazuje, ta metoda może również okazać się skuteczna w walce z nieprzyjemnym zapachem stóp. Przed zamoczeniem dokładnie umyj stopy. Wlej do miski litr ciepłej wody i 1/4 szklanki octu jabłkowego. Mocz nogi przez ok. kwadrans. Najlepsze efekty uzyskasz, powtarzając to codziennie przez siedem dni.

3. Ponadto za sprawą kwasu octowego można zapobiec pojawieniu się chorób grzybiczych stóp, a nawet wyleczyć dolegliwość zwaną stopą sportowca. Chociaż nie ma naukowych dowodów świadczących o tym, że ocet może sobie poradzić z tego typu infekcją, to pojawiają się głosy, że ten domowy sposób jest skuteczny.



4. Moczenie stóp w wodzie z octem np. w proporcji 2:1 może również poradzić sobie z brodawkami. Innym sposobem jest przykładanie nasączonego octem jabłkowym wacika bezpośrednio na zmianę.

5. Ponadto roztwór wody z octem, np. jabłkowym, pomaga pozbyć się odcisków. W tym przypadku można połączyć wodę z octem w proporcji 1:1.

Zdjęcie Moczenie stóp w occie pomaga na rozmaite przypadłości / 123RF/PICSEL





***