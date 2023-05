Spis treści: 01 Co przyciąga muchy do domu?

02 Larwy much w domu - jak możemy się ich pozbyć?

03 Plaga much w domu

04 Sprawdzone sposoby na muchy w domu. Numer jeden - ocet

05 Wanilia, cytrusy, eukaliptus na muchy

06 Domowy sposób na odstraszenie much - proszek z przypraw

07 Pułapka z wina. Odstraszy muchy

08 Naturalna bariera. Tych roślin nie znoszą muchy

Co przyciąga muchy do domu?

Muchy mogą pojawić się w domu poprzez wniesienie ich jaj razem z zakupami. Częściej jednak muchy same wlatują otwartymi drzwiami i oknami, ponieważ przyciąga je pożywienie, najczęściej:

soczyste owoce,

warzywa,

słodycze i ciasta.

Insekty przylatują również do zepsutego jedzenia, a także do jego resztek np. w zlewie czy śmieci.

Zdjęcie Mucha domowa jest jedną z najbardziej znanych muchówek. Cechuje się czarną głową, dużymi, czerwonymi oczami oraz krótkimi czółkami pokrytymi pierzastą strukturą / 123RF/PICSEL

Czytaj też: Jak pozbyć się ślimaków z truskawek? Prosty i tani patent

Reklama

Larwy much w domu - jak możemy się ich pozbyć?

Porady Wymieszaj drożdże z cukrem i zalej wodą. Mrówki znikną na dobre Samica muchy składa larwy w wydalinach, resztkach odpadów kuchennych oraz w rozkładającej materii organicznej. Larwy muchy wylęgają się bardzo szybko, bo już w trakcie jednego dnia. Swoim wyglądem przypominają ziarna ryżu układane w stosy. Jak możemy się ich pozbyć?

Na pozbycie się larw much stosuje się larwicydy. Ich działanie polega na przerwaniu cyklu rozwojowego larw insektów, a więc niedopuszczeniu do masowego rozmnożenia. Oczywiście już wcześniej możemy zapobiegać rozwojowi larw much poprzez regularne opróżnianie i mycie kosza na odpady, a także usuwanie resztek pokarmowym ze zlewu. Ważne jest utrzymanie porządku, szczególnie w obrębie kuchni.

Plaga much w domu

Plaga much w domu najczęściej pojawia się za sprawą gnijącej materii organicznej. Robacznice można zauważyć na resztkach jedzenia, okruszków lub plamach po sokach. Takie muchy w przeciągu dwóch dni składają aż 150 jaj jednorazowo.

Zdjęcie Muchy mogą roznosić wiele groźnych dla zdrowia chorób / 123RF/PICSEL

Podobnie, jak w przypadku larw, tak i przy zapobieganiu plagom much należy dbać o czystość kuchni np. poprzez regularnie ścieranie blatów. Nie zapominajmy również o czyszczeniu przestrzeni za szafkami i lodówką. To właśnie przez takie zaniedbania możemy mieć plagę much w domu.

Sprawdzone sposoby na muchy w domu. Numer jeden - ocet

Pierwszym, sprawdzonym sposobem na muchy jest ocet jabłkowy, który skutecznie odstraszy niechciane insekty. Wystarczy ustawić go na kuchennym parapecie. Taki ocet jabłkowy można również zmieszać z olejkiem eterycznym i rozpylić w mieszkaniu np. za pomocą dozownika.

Wanilia, cytrusy, eukaliptus na muchy

Chroni serce, obniża cholesterol i wspiera kondycję włosów. Wystarczą trzy łyżki dziennie

ZUS zwróci ci nadpłacone pieniądze. Masz czas do końca maja

Ogrodowy "detektor" kleszczy. Jeden ruch i widzisz, ile żeruje ich w trawie

Herbata z pokrzywy jest zdrowa, ale nie dla każdego. W tych sytuacjach lepiej jej unikaj Muchy odstrasza również zapach wanilii, którego te insekty bardzo nie lubią. Taki otwarty olejek waniliowy należy zostawić na stole, najlepiej zmieszać go z listkami mięty. Połączenie wanilii i mięty jest całkowicie nietolerowane przez muchy i może być jednym ze sposobów na ich zwalczanie.

Innym zapachem, który odstrasza muchy, jest olejek cytrynowi i eukaliptusowy. Możemy również zakupić zapach na bazie goździków. Takie zapachowe olejki należy rozpylić w miejscu, gdzie gromadzą się muchy.

Domowy sposób na odstraszenie much - proszek z przypraw

Domowym sposobem na odstraszenie much może być samodzielne wykonanie zapachu nietolerowanego przez muchy. W tym celu wystarczy zmieszać pieprz, czosnek i cynamon. Muchy nie cierpią takiego proszku o korzennym aromacie.

Pułapka z wina. Odstraszy muchy

Innym, sprawdzonym sposobem na muchy jest przygotowanie pułapki na insekty. Wystarczy, że wlejemy wino do szklanki, którą przykryjemy folią spożywczą. Celofan należy nakłuć ostrym narzędziem z wąską końcówką. Muchy od razu wpadną do szklanki ze względu na woń drożdży.

Naturalna bariera. Tych roślin nie znoszą muchy

Istnieją również rośliny, które skutecznie odstraszają muchy. Tak więc kolejnym sposobem jest ustawienie na parapecie roślin tj.:

lawenda;

pelargonia;

mięta pieprzowa;

bazylia pospolita;

trwa cytrynowa.

Zdjęcie Czosnek również pomoże odstraszyć muchy / 123RF/PICSEL

Do zwalczania plagi much możemy użyć specjalnych preparatów owadobójczych np. oprysków, aerozoli i koncentratów. W sprzedaży dostępne są także różne trutki, lepy, wabiki i pułapki. Warto również zapobiegawczo zamontować w oknach i drzwiach moskitiery.

Sprawdź: Dostaniesz go w aptece. Skuteczny sposób na kleszcze