Wymieszaj drożdże z cukrem i zalej wodą. Mrówki znikną na dobre

Co zrobić, gdy zauważysz gniazdo szerszeni? Leśnicy biją na alarm

Trik z biustonoszem. Pozbędziesz się uciążliwego kłopotu

Czy tuje na działce można wyciąć bez zezwolenia? Jest jeden haczyk

Kiedy wystawić pelargonie na balkon? Wskazano idealny termin

Domowe sposoby na mrówki

Jeśli w pomieszczeniach twojego domu lub w szczelinach na zewnątrz - np. na kostce brukowej zauważysz mrówki, musisz działać natychmiast. Nim jednak sięgniesz po chemiczne środki owadobójcze, proponujemy wykorzystać sprawdzone, naturalne metody, które je zwalczą. Pomocne produkty znajdziesz w pewnością w swojej kuchni, a więc nie będzie konieczna wyprawa do sklepu ogrodniczego. Z pomocą przyjdą cytryna, soda oczyszczona, czosnek oraz drożdże.

Zobacz też: Jak wytępić mrówki w domu i pozbyć się ich raz na zawsze?

Reklama

Woda z cytryną na mrówki

Sok z cytryny swoim kwaśnym smakiem i specyficznym zapachem skutecznie odstrasza mrówki. Aby pozbyć się ich na dobre należy jednak pamiętać o codziennym stosowaniu preparatu z cytryny. Aby przygotować taki specyfik wystarczy wycisnąć sok z jednej sztuki i rozcieńcz go ze szklanką wody. Miksturę kolejno przelać do pojemnika ze spryskiwaczem i obficie rozpylać w miejscach, gdzie bytują mrówki.

Woda z czosnkiem na mrówki

Równie skutecznie zadziała czosnek - jego intensywny zapach działa na mrówki drażniąco. Wystarczy, że rozgnieciesz kilka ząbków, umieścisz w słoiku i zalejesz wodą, pozostawiając na 24 godziny. Po upływie tego czasu umieść w garnku i gotuj przez około 15 minut. Gdy preparat przestygnie, przelej do pojemnika ze spryskiwaczem i rozpyl tam, gdzie to koniecznie.

Zdjęcie Mrówki lubią najbardziej przebywać w kuchni i łazience, gdzie panuje wilgoć / 123RF/PICSEL

Drożdże na mrówki

Mrówki nie znoszą drożdży, dlatego warto spróbować postraszyć je tym produktem. Aby przygotować miksturę na bazie drożdży należy zmieszać ze sobą 100 g suchych drożdży i 100 g cukru, a następnie zalać składniki litrem wody i odstawić na godzinę. Po tym czasie wystarczy już tylko rozlać do mniejszych pojemników i ustawić je w miejscach, gdzie wędrują mrówki.

Soda oczyszczona na mrówki

Soda oczyszczona to nieoceniony, wszechstronny produkt, który zawsze warto mieć w swoim domu. Poza tym, że świetnie radzi sobie z brudem, kamieniem i znacznie ułatwia domowe porządki, przyda się też w przypadku walki z mrówkami. Jeśli chcesz przygotować skuteczny środek przeciwko tym owadom, posyp sodą ścieżki po których spacerują mrówki. Najlepiej robić to codziennie, aż do momentu, gdy insekty znikną na dobre.