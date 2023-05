Sezon na kleszcze rozpoczęty

Wiosną coraz więcej czasu spędzamy w plenerze, spacerując po lasach, parkach i polanach. Niestety nadejście ciepłych i słonecznych dni wiąże się z powrotem kleszczy. Co trzeci kleszcz może powodować zakażenie wirusami oraz bakteriami, które prowadzą do rozwoju niebezpiecznych chorób. Najczęstszymi z nich są:

kleszczowe zapalenie mózgu,

borelioza,

anaplazmoza,

babeszjoza.

Wszystkie te choroby mogą mieć najróżniejszy przebieg. Od bezobjawowego przejścia infekcji po stan zagrażający życiu. Z tego powodu nie należy lekceważyć zagrożenia, jakie niosą ugryzienia kleszczy.

Jak się chronić przed kleszczami? Odpowiednia odzież to podstawa!

Istnieje wiele sposobów, dzięki którym możemy ochronić siebie i naszych bliskich przed atakiem kleszczy. Podstawową kwestią jest odpowiednia odzież. Na piesze wycieczki na łonie natury najlepiej zakładać długi strój, który dobrze osłoni nasze ciało. Dotyczy to również skarpetek, które często nosimy o długości do kostki. Lepiej z nich zrezygnować, tak samo, jak ze szortów, czy koszulek, które odsłaniają ramiona. Na spacery warto ubierać się w jasne kolory. Dzięki temu szybko zauważymy nieproszonego gościa na naszym ubraniu i będziemy mogli pozbyć się go, zanim nas ugryzie.

Zapach, którego nie znoszą kleszcze. Uciekną w popłochu

Oprócz odpowiedniego stroju możemy dodatkowo zabezpieczyć się preparatem. Najskuteczniejszym sposobem ochrony przed kleszczami jest spryskanie naszej odzieży sprayem zawierającym kwas mrówkowy. Gotowe preparaty na kleszcze możemy kupić w sklepach, jednak pewien przydatny specyfik dostaniemy też w aptece.

Niewiele osób zdaje sobie sprawę, że nie tylko płazy, gady, ptaki oraz małe gryzonie żywią się kleszczami. Te pajęczaki są również pożywieniem dla mrówek oraz chrząszczy! Z tego powodu kleszcze nie znoszą kwasu mrówkowego.

Kwas mrówkowy w aptece kupimy jako spirytus mrówczany. Taką substancję przed rozpyleniem na ciało trzeba wcześniej odpowiednio przygotować. Spirytus należy rozpuścić w wodzie w proporcjach 1:1. Tak przygotowaną miksturą musimy dokładnie pokryć nasze ubranie. Przyda się do tego buteleczka ze sprayem, do której należy przelać roztwór. Należy jednak pamiętać, aby nie stosować spirytusu mrówczanego na gołe ciało. Ta ostra substancja, podrażnia skórę i może wywołać uczulenie.

