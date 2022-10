Wielu z nas nie wyobraża sobie codziennego funkcjonowania bez zmywarki. Nie tylko oszczędza cenny czas, który tracimy podczas ręcznego zmywania naczyń, ale też pieniądze - badania wykazują bowiem, że przy ręcznym zmywaniu naczyń zużywamy nawet do trzech razy więcej wody. A jak wygląda kwestia zastępowania chemicznych środków do mycia naczyń bardziej naturalnymi i domowymi produktami? Z pomocą przychodzi cytryna.

Skórka z cytryny w zmywarce

Cytryna jest pomocna podczas domowych porządków. Dzięki swoim antybakteryjnym i odkażającym właściwością sprawdzi się przy przecieraniu deski do krojenia w celu odkażenia. Często używamy ją również jako odstraszacza do mrówek lub ususzyć i wykorzystujemy w roli zapachowych saszetek do szafy. Sprawdzi się również podczas zmywania naczyń w zmywarce, zastępując środki chemiczne.

Gromadzące się w filtrach resztki jedzenia często są źródłem nieprzyjemnego zapachu. Podstawą rzecz jasna jest ich regularne czyszczenie i opróżniane. Warto jednak dodatkowo zadbać o to, aby ze zmywarki wydobywał się tylko przyjemny aromat. Jeśli została nam skórka z wyciśniętej cytryny, nie trzeba jej wyrzucać do kosza. Można ją spożytkować jako naturalny środek do mycia naczyń. Przed włączeniem zmywarki warto umieścić skórkę w pojemniku na sztućce.

Brzydki zapach z resztek jedzenia zostanie zastąpiony przez aromat cytryny, a osad na sztućcach i kamień łatwiej i szybciej znikną.

Ten zabieg pomaga zatem nie tylko utrzymać zmywarkę na odpowiednim poziomie higieny, ale również zadba i odświeży nasze sztućce i naczynia.

