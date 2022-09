Seniorzy liczą każdy grosz

W bieżącym roku inflacja osiągnęła rekordowy poziom. Drożeje żywność, energia, paliwo i usługi, a podwyżki cen artykułów pierwszej potrzeby najbardziej odczuwają ci, których dochody są niewielkie. Dużą część tej grupy stanowią emeryci. Jak pisaliśmy kilka tygodni temu, zadłużenie polskich emerytów w czerwcu br. wynosiło już 10,4 mld zł, czyli o 1 mld więcej, niż w marcu 2020 r. Średni dług jednego emeryta wynosi prawie 27 tysięcy zł. Rekordzista jest zaś winien swoim wierzycielom aż 77,6 mln zł (dane wg. BIK).

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Cały świat opłakuje królową Elżbietę II AFP

Jak wynika z badań, największą część budżetu seniorów stanowią wydatki na leki, rachunki i żywność. Dodatkowe środki, czyli np. 13-tki wielu z nich przeznacza na zakup opału czy odkłada na "czarną godzinę". Wyjazdy, wyjścia do restauracji, uczestnictwo w życiu kulturalnym to luksus, na który niewielu starszych Polaków może sobie pozwolić.

Reklama

Zobacz również: Najbardziej zadłużony emeryt w Polsce. Kwota długu zwala z nóg

Waloryzacja emerytur. O ile wzrosną świadczenia?

Nic więc dziwnego, że wielu polskich emerytów z niecierpliwością wyczekuje informacji o waloryzacji świadczeń. Ile będzie ona wynosić?

Podwyżka emerytur zgodnie z przepisami prawa zależna jest od dwóch czynników: wskaźnika inflacji z roku ubiegłego oraz wzrostu płac. Należy więc oczekiwać, że z uwagi na wyjątkowo wysoką inflację w 2022 roku, waloryzacja w 2023 roku również osiągnie rekordowy poziom. Jak wynika z projektu budżetu państwa na 2023, będzie ona wynosiła ok. 13,8 proc. - najwięcej od 1999 roku. Dla porównania: tegoroczna waloryzacja wyniosła 4,24 proc.

Zobacz również: Zmiany w legitymacji emeryta od 2023 roku. To musi wiedzieć każdy senior

O ile wzrośnie minimalna emerytura?

Jak więc zmienią się dochody emerytów? Minimalne świadczenie wzrośnie z 1338 zł brutto do 1523 zł brutto. Średnie świadczenie zaś z 2844 zł brutto do ok. 3236 zł brutto.

Trzeba jednak pamiętać, że powyższe kwoty są jedynie prognozą - ostateczny poziom waloryzacji poznamy dopiero w lutym przyszłego roku, kiedy GUS poda pełne dane za 2022 rok.

Kiedy emeryci mogą spodziewać się zwiększonych wypłat? Odpowiedź na to pytanie jest bardziej konkretna: emerytury podlegają corocznej waloryzacji od 1 marca.

Zobacz również: Seniorzy już wydają 14 emeryturę. Na czynsz, na węgiel, na czarną godzinę