Zmiany w legitymacji emeryta od 2023 roku. To musi wiedzieć każdy senior

Życie i styl

Dołącz do nas:

Legitymacja emeryta–rencisty to przydatny dokument, który pozwala korzystać z wielu dodatkowych uprawnień. Do tej pory był on dostępny jedynie w formie plastikowego prostokątnego dokumentu, przypominającym w formacie kartę kredytową. Już niedługo to się zmieni. Wszystko za sprawą aplikacji mobilnej mObywatel. Jak dostać legitymację emeryta i do czego uprawnia ten dokument? Czy przysługują zniżki i ulgi? Jakie zmiany w legitymacji czekają emerytów i rencistów w 2023 roku? Wyjaśniamy.

Zdjęcie Legitymacja emeryta–rencisty to szereg ulg i zniżek dla seniorów, którzy mogą liczyć m.in. na darmową komunikację miejską / 123RF/PICSEL