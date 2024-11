Pierwszą i bardzo istotną zmianą dotyczącą L4, mającą bezpośredni wpływ na zwolnienia lekarskie i zasiłek chorobowy jest podwyższenie wynagrodzenia minimalnego. Od 1 lipca 2024 roku wzrosło ono z 4 242 zł do 4 300 zł brutto. W konsekwencji tej zmiany podniosła się podstawa zasiłku chorobowego, która stanowi co najmniej 86,29 proc. minimalnego wynagrodzenia za pracę, a konkretnie - 3710,47 zł.

100 proc. podstawy wymiaru zasiłku (także za pobyt w szpitalu) jeśli nie można pracować z powodu wypadku przy pracy, choroby zawodowej, wypadku w drodze do pracy lub z pracy, choroby w czasie ciąży, badań lekarskich, które są niezbędne dla kandydatów na dawców komórek, tkanek i narządów albo zabiegu ich pobrania.

za pełne kalendarzowe miesiące ubezpieczenia, jeżeli niezdolność do pracy powstała przed upływem 12 miesięcy kalendarzowych ubezpieczenia.

za okres 12 miesięcy kalendarzowych poprzedzających miesiąc, w którym powstała niezdolność do pracy,

Kolejną zmianą, którą mocno odczują pracownicy, jest ta dotycząca kontroli zwolnień lekarskich. Dotychczas w sytuacji, gdy kontroler z ZUS postanowił odwiedzić chorego i nie spotkał go w domu, mógł automatycznie wnioskować o utratę zasiłku. Teraz to się zmieni!

Zakład Ubezpieczeń Społecznych przypomina, że zwolnienie lekarskie wciąż nie powinno być "dodatkowym urlopem", który przeznaczymy na remont domu czy zagraniczny wyjazd. Co ważne, każda zmiana miejsca pobytu powinna zostać zgłoszona do ZUS oraz do pracodawcy. W sytuacji, gdy ZUS udowodni, że zwolnienie zostało wykorzystane w sposób nieprawidłowy, może pozbawić pracownika zasiłku.