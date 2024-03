Spis treści: 01 Skrzydłokwiat – pielęgnacja i wymagania

Skrzydłokwiat – pielęgnacja i wymagania

Skrzydłokwiat to jedna z najpopularniejszych roślin doniczkowych. Wielu docenia nie tylko jego wygląd, ale także właściwości oczyszczające powietrze. Skrzydłokwiat charakteryzuje się zielonymi, lancetowatymi liśćmi i białymi kwiatami o delikatnym zapachu.

Pielęgnacja skrzydłokwiatu nie jest trudna. Roślina przede wszystkim wymaga półcienistego stanowiska i pokojowej temperatury sięgającej maksymalnie 23 st. C. Skrzydłokwiat upodobał sobie podłoże o kwaśnym odczynie. Gleba powinna być żyzna, przepuszczalna i wilgotna.

Roślina potrzebuje regularnego dostępu do wody. Trzeba jednak uważać, by jej nie przelać. Latem zaleca się podlewać skrzydłokwiat nawet 3-4 razy w tygodniu, z kolei zimą wystarczy robić to 1-2 razy w tygodniu.

Co zrobić, by skrzydłokwiat zakwitł?

Odpowiednio zadbany skrzydłokwiat może cieszyć oko przez długi czas. Zdarza się jednak, że jego kondycja ulega pogorszeniu. Dość częstym zjawiskiem jest żółknięcie liści. Za przyczyny uznaje się m.in. nadmierne podlewanie, mocne nasłonecznienie lub atak przędziorka. Oprócz tego liście mogą przybierać brązową barwę. Za ten stan odpowiada m.in. suche lub chłodne powietrze, twarda woda oraz zbyt obfite nawożenie.

Problemem może być również brak oznak kwitnienia. Wbrew pozorom nie ma się czego obawiać. Nie jest to sytuacja bez wyjścia, a rozwiązaniem jest domowy nawóz z soczewicy. Wystarczy stosować go raz w tygodniu, by roślina w końcu zachwyciła białymi kwiatami.

Nawóz z soczewicy dla skrzydłokwiatu

Jak przygotować nawóz do skrzydłokwiatu? Pierwszym krokiem jest zagotowanie jednego litra wody i odstawienie go do ostudzenia. Gdy płyn nabierze pokojowej temperatury, wystarczy wsypać trzy łyżki soczewicy.

Tak przygotowaną mieszankę należy odstawić na mniej więcej cztery godziny, a następnie przecedzić i gotowe. Mikstura z soczewicy dostarczy roślinie m.in. azotu, potasu i fosforu, co bez wątpienia pobudzi kwitnienie.

