Zimna woda nie tylko dla ochłody

Nawyk moczenia stóp w zimnej wodzie nie powinien być kojarzony wyłącznie z sezonem letnim. Co prawda właśnie wtedy upatrujemy w nim idealnego sposobu na ochłodę, przez co nie przyszłoby nam do głowy korzystać z tego pomysłu poza największymi upałami. Tymczasem krótka kąpiel dla stóp nie tylko odświeży i zrelaksuje zmęczone po całym dniu nogi, ale będzie w stanie korzystnie wpłynąć na odporność i układ krwionośny.

Hartowanie organizmu w domowym zaciszu

Wykazano, że kąpiele w zimnej wodzie ułatwiają zasypianie i poprawiają jakość snu. To jeden z aspektów, który wpływa na budowanie mocnej odporności. Nieprzespane noce lub płytki sen, po którym czujesz się całkowicie wypompowany z energii, osłabiają organizm, sprawiając, że staje się bardziej podatny na infekcje.

Trudno przekonać ci się do lodowatych pryszniców? Zacznij od stóp, a moczenie ich w bardzo zimnej wodzie stanie się najprostszym sposobem na hartowanie ciała. Wystawisz w ten sposób swój organizm na próbę, dzięki czemu w przyszłości będzie w stanie sprawniej radzić sobie z nagłymi zmianami temperatury i przemarznięciem.

Zimna woda jako sposób na obrzęki

Stopy utrzymują ciężar całego ciała, więc wymagają specjalnej pielęgnacji. Mowa nie tylko o peelingach czy złuszczaniu martwego naskórka. Moczenie nóg w zimnej wodzie pomoże uporać się z opuchlizną i obrzękami, przynosząc natychmiastową ulgę przy uczuciu ciężkości i zmęczenia. Będzie korzystne również w przypadku urazów. Taki rytuał "na zimno" polubią szczególnie osoby, które wiele godzin spędzają w butach na wysokim obcasie.

Zapobieganie żylakom

Zimna woda poprawia krążenie i zmniejsza ryzyko powstawania żylaków. Lepiej zapobiegać, niż leczyć. Wygospodarowanie kilkunastu sekund każdego wieczora nie wydaje się dużym wysiłkiem, a może w istotny sposób pomóc. Niska temperatura dodatkowo ma działanie przeciwzapalne.

Jak przygotować kąpiel dla stóp?

Weź pod uwagę, że woda powinna być naprawdę zimna. Wlej ją do miednicy, a dodatkowo wrzuć kilka kostek lodu. Będzie działać najbardziej efektywnie. Sam zabieg powinien trwać dosłownie moment — stopy zanurz w wodzie na 15 sekund przed pójściem spać. Możesz powtórzyć czynność dwa-trzy razy, zachowując przerwę między kontaktem z lodowatym płynem. Po zakończeniu dokładnie osusz stopy.