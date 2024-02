Nie każdy zdaje sobie sprawę, że ryzyko zainfekowania wzrasta wraz z wiekiem , a okolicznościami sprzyjającymi chorobie są między innymi cukrzyca, anemia, nieprawidłowości na tle hormonalnym, otyłość czy problemy z układem krążenia. Czasem do głosu dochodzą prozaiczne zaniedbania, jak np. noszenie źle dopasowanych butów i skarpet z tworzyw sztucznych. Nawet niewycieranie przestrzeni między palcami po kąpieli może doprowadzić do rozwoju grzybicy.

Ze względu na warunki sprzyjające rozwojowi choroby, grzybica częściej dotyczy paznokci u stóp niż u rąk. Do najczęściej występujących objawów zaliczane są:

Produkt pozyskiwany jest z kory drzewa herbacianego — okazu, który endemicznie występuje w Australii. W przeszłości używano go do odkażania ran, współcześnie jako jego główne zalety wymienia się właściwości przeciwzapalne, przeciwbakteryjne i przeciwwirusowe. Jest stosowany w kosmetologii, np. do walki z trądzikiem. Szczególnie dużą skuteczność wykazuje jako naturalny sposób na grzybicę.