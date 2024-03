Spis treści: 01 Wdzierają się do domów niepostrzeżenie. Skąd biorą się mole spożywcze?

02 Jak się pozbyć moli spożywczych? Domowe sposoby przyniosą rezultaty

03 Czego nie lubią mole?

04 Pułapka na mole spożywcze

05 Kuchenne resztki kontra szkodniki

Wdzierają się do domów niepostrzeżenie. Skąd biorą się mole spożywcze?

Starasz się utrzymywać w domu porządek, a mimo to z irytacją obserwujesz niewielkie, szaro-brązowe owady krążące po kuchni. Co poszło nie tak? Skąd mole spożywcze biorą się w domu? Niestety, najczęściej przynosimy je ze sklepu wraz z zakupami. Mogą bytować już na półkach sklepowych, gdzie nie zawsze artykuły spożywcze są odpowiednio przechowywane. Unikaj kupowania opakowań, zwłaszcza w przypadku produktów sypkich, w których da się zauważyć niewielkie dziurki i ubytki.

To jednak nie wszystko. Co przyciąga mole spożywcze? Mogą dostać się do mieszkania przez otwarte okno, szczególnie w okresie letnim, kiedy często całymi dniami wietrzymy wnętrza. Czasem w poszukiwaniu nowych terenów do żerowania są w stanie przedostać się do nas z sąsiednich posesji.

Zdjęcie Sypkie produkty powinno się trzymać w suchym i chłodnym miejscu. Szczelne zamknięcie pomoże chronić je przed inwazją moli / 123RF/PICSEL

Jak się pozbyć moli spożywczych? Domowe sposoby przyniosą rezultaty

Irytacja i wstręt, z jakim obserwujemy latające owady w kuchniach, mogą skłaniać nas do sięgania po chemiczne środki. Często ich właściwości są drażniące także dla ludzi i używanie ich w miejscu, w którym przygotowujemy posiłki, może nie być dobrym pomysłem.

Tymczasem na widok moli możemy działać szybko, korzystając z produktów, które już mamy pod ręką. Domowe sposoby na mole spożywcze pomogą nam pozbyć się intruzów — wymaga to jedynie odrobiny cierpliwości i konsekwencji.

Czego nie lubią mole?

Z pomocą przychodzą aromaty, które dla ludzi są przyjemne — zwalczanie moli spożywczych dzięki temu dla nas nie będzie aż tak dokuczliwe. Jakich zapachów nie lubię mole? Odstraszają je wanilia, pomarańcza i cytryna. Mając tę wiedzę, zaopatrz się w aromaty spożywcze w płynie, jakie zwykle wykorzystywane są do ciast i kremów. Co dalej?

Wybranym produktem nasącz watę lub kawałek ręcznika papierowego. Rozstaw w kuchennych szafkach i co kilka dni wymieniaj na świeże. Mole będę uciekać w popłochu.

Pułapka na mole spożywcze

Polecanym sposobem na pozbycie się szkodników jest zastosowanie octu na mole. Doskonale sprawdza się w tym przypadku ocet jabłkowy. Wystarczy, że wlejesz porcje do niewielkich miseczek i rozstawisz w kilku miejscach w kuchni — na blatach i w szafkach. Woń octu przyciągnie owady, które wpadną do naczynia i w nim zakończą swój żywot.

Kuchenne resztki kontra szkodniki

Gdy mole pojawią się w kuchni, trzeba działać szybko i wykorzystywać wszelkie metody, które je odstraszą. Często jadasz pomarańcze albo grejpfruty? Nie wyobrażasz sobie herbaty bez cytryny? Nie wyrzucaj skórek do kosza na odpadki.

Zapach cytrusów działa na mole spożywcze odstraszająco. Po obraniu upewnij się, że na skórkach nie pozostały resztki miąższu. Oczyszczone skorki wysusz i rozłóż w szafkach i we wszystkich miejscach, w których przechowujesz żywność. Tak zabezpieczoną spiżarnię mole będą omijać szerokim łukiem.

