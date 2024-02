Krety i nornice w ogrodzie – jak szkodzą?

Porady Ten prosty napar to tajemnica wielu ogrodników. Rośliny rosną po nim jak na drożdżach Krety żyją pod ziemią, a ich obecność można zauważyć za sprawą usypanych kopczyków. Do ogrodu przyciąga je przede wszystkim wilgotna i próchnicza gleba. Krety budują podziemne korytarze i w ten sposób uszkadzają korzenie roślin. Poza tym kretowiska negatywnie wpływają na wygląd trawnika.

Ogrodnicy nie kryją, że krety to dla nich istna zmora. Podobnie jest w przypadku nornic, które łudząco przypominają myszy polne. Są aktywne przez cały rok i nie zapadają w sen zimowy. Głównie upodobały sobie działania w ogrodzie pod osłoną nocy. Nornice również budują korytarze niszczące korzenie roślin. Oprócz tego są uznawane za szkodniki ze względu na podjadanie liści, nasion, kłączy, cebulek, owoców oraz kory.

Zdjęcie / 123RF/PICSEL

Jak pozbyć się kreta i nornicy z ogrodu? Wykorzystaj przyprawę z kuchni

Krety i nornice, jak większość szkodników, można przepędzić z ogrodu za pomocą zapachu. W tym celu ogrodnicy sadzą rośliny odstraszające. W przypadku kretów mowa m.in. o mięcie, czosnku, aksamitkach, bazylii i wilczomleczu. Nornicom z kolei nie przypadła do gustu np. czarna porzeczka, nostrzyk i korona cesarska.

Ogrodnicy polecają również inny sposób opierający się na przepędzeniu szkodników za pomocą zapachu. W tym celu trzeba wykorzystać przyprawę, która znajduje się w wielu kuchniach, czyli cynamon. Okazuje się, że wystarczy wsypać ją do tuneli nornicy oraz kopca kreta i gotowe. Ma to na dobre przepędzić szkodniki z ogrodu. To nie tylko tani, ale także skuteczny sposób.

O wyprowadzce kreta może zdecydować także dźwięk. W tym celu można m.in. przywiązać do wkopanych w ziemię palików puszki lub zastosować metalowe wiatraczki. W przypadku nornicy warto włożyć gałązki tui w wykopane przez nią tunele.

