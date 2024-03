Lepiej zapobiegać wizytom gołębi, niż je przeganiać wtedy, kiedy sobie uwiły gniazdko. Jeśli jednak je zrobiły, to możemy je zniszczyć, ale jeśli ptaki złożyły w nim jaja, to musimy je pozostawić do końca okresu lęgowego, ponieważ za zniszczenie jaj grozi nam odpowiedzialność karna. Jak zapobiegać wizytom gołębi? Jeśli faktycznie chcemy nie mieć z nimi problemu w przyszłości, to trzeba zainstalować siatki odgradzające albo specjalne kolce, które, co prawda, krzywdy gołębiom nie wyrządzą, ale uniemożliwią im przesiadywanie lub wicie gniazda.