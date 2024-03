Zwalczanie owadów wrzątkiem i mąką kukurydzianą

Po otwarciu szafki kuchennej najczęściej naszym oczom ukazuje się widok mąki pszennej, rzadziej razowej. Opakowanie pełne mąki kukurydzianej to raczej rzadkość, a doskonale nadaje się do wyjątkowo chrupiących panierek. Jeśli zdecydujemy się na jej zakup w sklepie, możemy zastosować ją także w ogrodzie. To świetny patent na pozbycie się uporczywych mrówek, które nie tylko niszczą uprawy, ale także coraz śmielej eksplorują domowe zakamarki. Stale poruszające się i poszukujące pokarmu mrówki zaczną zbierać rozsypaną mąkę i zanosić towarzyszom.

Od czego zależy powodzenie misji wypędzania mrówek w ogrodzie? Często tracimy siły i nerwy na pozbywanie się pojedynczych intruzów. Na tym etapie warto zmienić taktykę i poszukać źródła problemu, którym jest mrowisko. Kiedy namierzymy królestwo mrówek, udajmy się do niego z czajnikiem pełnym świeżo zagotowanego wrzątku. Teraz wystarczy wylać płyn na mrowisko i patrzeć, jak wysoka temperatura rozprawia się z domem intruzów. Niestety, jest to patent krótkotrwały, gdyż po pewnym czasie mrówki znów odbudują kryjówkę. Możemy temu zapobiec dzięki dodatkowi czosnku w wodzie, którego silny aromat zniechęci pracowite mrówki do powrotu.

Słodkie pułapki na wędrujących intruzów

Dzieci oglądające lub czytające bajki o Kubusiu Puchatku doskonale wiedzą, że okrąglutki miś nie mógł oprzeć się podjadaniu miodu. Co ciekawe, ta słodka przekąska jest uwielbiana także przez mrówki. Okazuje się jednak, że chwila przyjemności może zakończyć się dla nieproszonych wędrowców ogrodowych dość nieprzyjemnie. Zasadzka przygotowana na bazie miodu sprawi, że zachęcone mrówki szybko udadzą się w jej kierunku.

Plagę mrówek w ogrodzie pomoże nam zwalczyć pułapka z miodu 123RF/PICSEL

Przy zwalczaniu mrówek panoszących się w ogrodzie warto sięgnąć także po niezbędnik cukierników, a zwłaszcza tych, którzy specjalizują się w szarlotkach. Intensywnie pachnący cynamon nie tylko podbija smak ciast, ale także nadaje charakteru daniom obiadowym i świetnie odstrasza mrówki z ogrodu. Jak wykorzystać cynamon, by powstrzymać mrówki przed podjadaniem roślin? Wystarczy rozsypać wokół upraw cienką warstwę przyprawy. W ten sposób powstaje solidna bariera ochronna, która szybko zniechęci wygłodniałe mrówki do ucztowania. Ogrodnicy doradzają także, by wysypać odrobinę przyprawy przy miejscach wypoczynku.

Kuchenne metody na uporczywe mrówki

Idealnie przystrzyżony trawnik, zachwycające kolorami i zapachami rośliny oraz ciepłe promienie słoneczne, które zachęcają do wyciągnięcia leżaka. Ten sielankowy obrazek szybko może zamienić się w nieprzyjemną rzeczywistość. Wszystko przez wszędobylskie mrówki. To nieproszone towarzystwo rzadko kiedy jest powodem do radości. Na spotkaniu z intruzami mogą ucierpieć nie tylko rośliny, ale także my sami. Jeśli w pierwszym odruchu czujemy napływającą panikę, weźmy głęboki wdech i udajmy się do kuchni.

W domowych zapasach warto poszukać aromatycznej kawy. Już sam jej zapach poprawi nam nastrój, a dodatkowo przyda się do odgonienia mrówek. Wystarczy, że zmielimy kilka ziarenek kawy, a następnie rozłożymy w miejscach, gdzie mrówki są najbardziej widoczne. Taka bariera stworzy wyraźną granicę dla mrówek, której nie spróbują przekroczyć. Nieco mniej przyjemnym, ale wyjątkowo skutecznym patentem będzie użycie octu spirytusowego. Jego zapach drażni nie tylko ludzi, ale także mrówki. Odrobinę produktu przelejmy do butelki ze spryskiwaczem i zabezpieczmy progi, drzwi, okna, ścieżki czy schody.

Rośliny na zacieniony balkon. Jakie gatunki wybrać? Interia.tv

Sprawdź również: