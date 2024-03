Analiza zużycia energii elektrycznej przez klasyczny odkurzacz, o mocy 700 W, rzuca światło na jego wpływ na domowy budżet . Przy założeniu, że urządzenie jest używane przez godzinę, konsumpcja wynosi 0,7 kWh. Biorąc pod uwagę średnią cenę energii elektrycznej (około 70 groszy za kWh), koszt takiego odkurzania szacowany jest obecnie na około 0,50 zł . To szczegół, który może wydawać się nieistotny na co dzień, ale jego zrozumienie jest kluczowe dla precyzyjnego oszacowania rocznych kosztów utrzymania domu.

Znajomość tych danych pozwala użytkownikom nie tylko na świadome zarządzanie wydatkami, ale również na podejmowanie decyzji dotyczących potencjalnej wymiany sprzętu na bardziej energooszczędne modele . Krótszy, dwudziestominutowy cykl pracy tego samego odkurzacza prowadzi do zużycia energii na poziomie 0,23 kWh, co przekłada się na koszt około 0,16 zł za sesję. Jeżeli z odkurzacza korzystamy dwa razy tygodniowo, generuje miesięczny to koszt rzędu niecałych 2 zł, a więc roczny wydatek wynosi około 24 zł.

W obliczu zbliżających się podwyżek cen energii elektrycznej , które wejdą w życie w lipcu 2024, coraz istotniejsze staje się monitorowanie i optymalizacja domowego zużycia prądu , w tym również czasu używania odkurzacza. Ustalona maksymalna cena za energię elektryczną, która do pewnego limitu utrzymywana jest na poziomie 412 zł za 1 MWh, po przekroczeniu ustalonego progu wzrasta do 693 zł za 1 MWh . Te nowe stawki zwracają uwagę na konieczność bardziej świadomego korzystania z urządzeń elektrycznych, szczególnie tych o większym apetycie na energię, jakim bez wątpienia jest odkurzacz.

Odkurzacz centralny może oferować znaczne oszczędności energetyczne, zużywając nawet do 70% mniej energii niż standardowe odkurzacze. Przyjmując, że taki system zużywa średnio o 50% mniej energii, 20-minutowe odkurzanie mogłoby zużyć około 0,12 kWh, co przy tej samej cenie prądu kosztowałoby około 0,08 zł. Roboty sprzątające, mimo że są zaprojektowane do częstego użytkowania, charakteryzują się stosunkowo niskim zużyciem energii. Przyjmując, że taki robot zużywa około 0,4 kWh na godzinę pracy, w ciągu 20 minut zużyje więc około 0,13 kWh. Koszt naładowania baterii do takiego poziomu to w przybliżeniu 0,10 zł.