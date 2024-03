Ugniatanie to charakterystyczne, naprzemienne i rytmiczne dociskanie łapek do podłoża. Koty ugniatają wyłącznie miękkie i elastyczne powierzchnie, takie jak poduszki, koce, kołdry, posłania i oczywiście... ciała swoich opiekunów. Kocie ugniatanie bywa też często połączone z innymi sygnałami werbalnymi i niewerbalnymi takimi jak:

Co oznacza kocie ugniatanie? To terapia dla mruczków

Choć ugniatanie kojarzy się raczej z przyjemnymi doznaniami, to koci behawioryści nie wykluczają, że może być też ono formą autoterapii. Mruczki wykorzystują uspokajającą moc tego rytuału, by się uspokoić lub wyciszyć. Nie należy więc im przerywać ani zabraniać takich zachowań - ugniatanie to część kociej natury, z której i my powinniśmy nauczyć się czerpać przyjemność.