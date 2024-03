Marcelina Zawadzka niczym Beyonce. Co za stylizacje!

Do nowego hitu Beyoncé prezenterka telewizyjna postanowiła pokazać się fanom w czterech outfitach inspirowanych Dzikim Zachodem . Nieodzownymi elementami tego stylu są kapelusze i buty zwane kowbojkami.

Gwiazda zaprezentowała się przeważnie w strojach, które łączyły w sobie krótkie spódniczki lub sukienkę z koszulową, lub nieco marynarkową górą. To idealne propozycje na wiosnę i warto je mieć w swojej szafie.

Skąd wziął się styl country? Powraca do świata mody jak bumerang

To nie pierwszy raz, gdy moda country święci swoje triumfy. Powraca ona do łask cyklicznie. Trend country ma swoje korzenie w Dzikim Zachodzie, wśród kowbojów, którzy potrzebowali wytrzymałej, funkcjonalnej odzieży do swojej wymagającej pracy.