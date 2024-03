Doświadczeni cukiernicy doradzają, by do masy wybrać twaróg tłusty, półtłusty lub najlepszej możliwej jakości z wiaderka. Jeśli zdecydujemy się na ser w kostce, pamiętajmy o tym, że musimy zmielić go przynajmniej dwukrotnie. Panie domu, które kilka razy w roku przygotowują ten rarytas, przekonują, by przepuścić ser przez maszynkę nawet trzy razy. Tak potraktowany składnik nabierze delikatności i lepiej połączy się z jajkami.