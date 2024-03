Przyjęło się, że polskie nazwiska zakończone na -ski lub -cki to nazwiska szlacheckie. Stwierdzenie to ma w sobie ziarno prawdy, nie można jednak używać go w każdej sytuacji. Pierwsze nazwiska nadawali sobie przedstawiciele szlachty. Identyfikowali się z tym, co posiadali, przez co często ich nazwiska pochodziły od należących do nich miejscowości. Taka sytuacja panowała jednak do początków XVI wieku.