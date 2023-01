Wystarczy porcja, by podkręcić nastrój w sypialni. Dodaj do kolacji

Krety są niewielkimi, mieszkającymi w ziemi ssakami, które pojawiają się w naszych ogrodach od wczesnej wiosny do późnej jesieni. Niektórzy ogrodnicy twierdzą nawet, że krety, podobnie jak przebiśniegi, są pierwszą oznaką wiosny.

Krety łatwo rozpoznać po bezwłosym pyszczku oraz dużych łopatowatych łapach i długich pazurach. Mają średnio 18 centymetrów długości. Nie widzą, ale mają niezwykle wyczulony słuch.

Po co krety robią kopce?

Mimo iż krety powszechnie kojarzą się niezwykle sympatycznie, mogą wyrządzić wiele szkód w naszym ogrodzie. Te zwierzęta są owadożercami - w poszukiwaniu larw owadów, dżdżownic i drobnych kręgowców tworzą podziemne tunele, które mogą sięgać nawet kilometra długości.

Gdy jest ciepło dżdżownice przebywają najczęściej w wyższych warstwach gleby. Dlatego też krety kopią kopce. Tworzenie podziemnych tuneli i kopców może jednak zrujnować trawnik i skutecznie uszkodzić korzenie roślin.

Czego nie lubi kret?

Wojnę kretom można wypowiedzieć na różne sposoby. Warto sięgnąć po naturalne, ale skuteczne metody. Pamiętajmy, że te zwierzęta są wyczulone na niektóre zapachy oraz dźwięki. Wystarczy więc w pobliżu ich kryjówki umieścić szmatkę nasączoną olejkami eterycznymi lub sokiem z cytryny. Kret nie lubi także zapachu aksamitek, czarnego bzu, bazylii, czosnku i komosy.

Warto także sięgnąć po szklane butelki lub puszki, które nałoży się kolejno na metalowy pręt. Podmuchy wiatru będą wprawiać je w delikatny ruch, powodując nieprzyjemny dla ssaków szum. W walce z kretami pomogą również naturalni wrogowie. Wystarczy wpuścić do ogrodu psa lub kota, a ich zapach odstraszy krety. Czy można zabić kreta? Pamiętajmy, że są one pod częściową ochroną, co oznacza, że nie można ich zabijać.

