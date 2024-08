Rukiew wodna najzdrowszym warzywem na świecie? To skarbnica witamin i minerałów

Rukiew wodna, znana również jako rzeżucha wodna, jest uważana za bardzo zdrowe warzywo ze względu na swoje bogate właściwości odżywcze. Co takiego kryje w sobie to warzywo i na co działa jego spożycie?