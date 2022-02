Rukiew wodna: właściwości i zastosowanie rzeżuchy wodnej

​Rukiew wodna to jedna z najzdrowszych roślin na świecie, a jej cenne właściwości docenia się od wielu pokoleń. Co to jest, jak wygląda i gdzie można ją kupić? Czy rukiew wodna, która znajduje szerokie zastosowanie w kuchni to po prostu inaczej nazwana rzeżucha? Dzięki tym wskazówkom dowiesz się, jak ją uprawiać i wykorzystywać we własnym domu!

Zdjęcie Rukiew wodna często bywa nazywana rzeżuchą wodną, jednak nie jest to ten sam gatunek rośliny / 123RF/PICSEL