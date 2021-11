Rybiki cukrowe: Jak się ich pozbyć?

Czym są rybiki cukrowe?

Rybiki cukrowe to małe organizmy, które najlepiej czują się w ciemnych i wilgotnych pomieszczeniach. Idealnym miejscem jest dla nich zatem łazienka. Dobrze czują się w szczelinach, pod listwami i meblami.



Rybiki odznaczają się podłużnym kształtem oraz ciałem pokrytym łuskami. Mają długie czułki oraz krótkie odnóża. Ich cechą charakterystyczną jest również srebrzysty kolor.



Te małe owady rozmnażają się w szybkim tempie i bardzo długo żyją. Szacuje się, że samice dziennie mogą składać nawet trzy jaja. Rybiki mogą przetrwać bez jedzenia nawet rok.



Zdjęcie Rybiki lubią cukier, słodycze oraz papier / 123RF/PICSEL

Pozbycie się ich jest jednak nieco utrudnione, bo po zapaleniu światła uciekają w ciemne kąty. Są zwinne i szybkie, ale nie mają negatywnego wpływu na nasze zdrowie. Nie przenoszą one chorób, ale mogą jednak uprzykrzyć nam życie.



Zdarza się jednak tak, że rybiki mogą zagnieździć się także w kuchennych szafkach. Chociaż obecność niewielu osobników może być nawet niezauważalna, to spora grupa rybików może powodować szkody. Z chęcią będą podgryzać tapety, a nawet książki i dokumenty.



Co przyciąga rybiki?

Jeśli w łazience system wentylacyjny nie spełnia swojej funkcji, to trzeba liczyć się z tym, że mogą pojawić się tam nowi lokatorzy.



Warto pamiętać, że zapobieganie pleśni oraz wilgoci pozwoli uchronić się przed rybikami. Wystarczy wprowadzić w życie kilka zasad.



Zdjęcie Zdarza się również tak, że rybiki zaczynają podgryzać książki / 123RF/PICSEL

Pierwszą z nich jest dokładne wietrzenie łazienki po kąpieli. Sprawdzi się tutaj nawet zostawienie uchylonych drzwi.



Ponadto pozostawianie mokrej podłogi jest niejako zaproszeniem dla rybików. To dla nich idealne środowisko do życia i rozmnażania. Należy więc pamiętać, by dokładnie wycierać mokre powierzchnie.



Jak się pozbyć rybików?

Rybiki lubią cukier, słodycze oraz papier. Żywią się także mąką i resztkami spożywczymi. Nie pogardzą także złuszczonym naskórkiem.



W związku tym, by doprowadzić do wyprowadzki rybików, warto zadbać o porządek i wyczyszczenie nawet najmniejszych zakamarków, a także usunięcie wszelkich szczelin, które mogłyby być schronieniem dla rybików. Ważną kwestią jest regularne usuwanie zanieczyszczeń i okruchów z blatów, które mogą stanowić źródło pożywienia.



Rybiki żywią się także bawełną. Zatem mogą sobie upodobać wilgotne ręczniki i ubrania, a nawet pościel. Warto więc regularnie robić pranie, a w szafie zawiesić zapachowe zawieszki.



Zdjęcie Rybiki odznaczają się podłużnym kształtem oraz ciałem pokrytym łuskami / 123RF/PICSEL

Rybiki odstrasza intensywny zapach. Tutaj sprawdzi się np. lawenda lub cynamon. Jeśli jednak my też nie przepadamy za tymi aromatami, to rybiki z łazienki wystraszy również sok z cytryny.



Zanim sięgniemy po chemiczne preparaty, można spróbować innego domowego sposobu, czyli pułapki z miodu. Cukier zwabi rybiki, ale kleista konsystencja uniemożliwi im ucieczkę.



By pozbyć się rybików z kuchni, należy przechowywać suche pokarmy w szczelnie zamkniętych pojemnikach. Ważną kwestią jest również regularne wynoszenie śmieci. Ponadto rybiki może odstraszać skórka z cytryny umieszczona w kuchennych zakamarkach.



