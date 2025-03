Polskie sądy coraz częściej przyznają rację emerytom, którzy składają odwołania od decyzji Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w sprawie przeliczenia wysokości świadczeń. Dotyczy to tych seniorów, którzy pobierali wcześniejsze emerytury przyznane na wniosek złożony przed 6 czerwca 2012 roku.

Sądy stają w obronie poszkodowanych emerytów, którym Zakład Ubezpieczeń Społecznych odmawia przeliczenia świadczeń. ZUS swoją decyzję argumentuje faktem, że wyrok Trybunału nie został opublikowany w Dzienniku Ustaw przez Rządowe Centrum Legislacji. Emeryci mogą jednak składać odwołania do sądów ubezpieczeń społecznych, a te chętnie przychylają się do ich wniosków.

Emeryci mają o co walczyć, bo choć wysokość podwyżek zależy od indywidualnej sytuacji ubezpieczonych, to wielu seniorów może liczyć na podwyżkę świadczenia nawet o 2 tys. zł miesięcznie! W związku z wciąż rosnącą liczbą emerytów ubiegających się o przeliczenie emerytur, Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej ma przygotować projekt ustawy gwarantującej seniorom prawo do świadczeń emerytalnych, zgodnych ze standardem konstytucyjnym.