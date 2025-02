Specjalny dodatek dla sierot wypłaca Zakład Ubezpieczeń Społecznych w ramach dodatków do świadczeń emerytalno-rentowych. Dodatek ten może uzyskać osoba, której rodzice nie żyją i która pobiera już rentę rodzinną. Dodatek może być przyznany również po śmierci matki, o ile ojciec był nieznany. Przysługuje on bez względu na wiek.

Są jednak ograniczenia, które wynikają z uzależnienia dodatku od renty rodzinnej. Renta rodzinna bez względu na wiek przysługuje dzieciom, które stały się całkowicie niezdolne do pracy przed ukończeniem 16. roku życia lub w trakcie nauki w szkole do ukończenia 25. roku życia. Jeśli dziecko ukończy 25 lat na ostatnim roku studiów, prawo do renty przedłuża się do zakończenia tego roku nauki.