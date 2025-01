Wynika to z faktu, że ówczesne przepisy nie przewidywały uwzględniania dodatkowych waloryzacji kwartalnych, a wyłącznie waloryzację roczną. W konsekwencji, około 100 tys. seniorów, nieświadomych tych różnic, dostało zaniżone świadczenia. Co więcej, sprawa dotyczy nie tylko emerytur, ale także rent rodzinnych po tzw. czerwcowych emerytach.

Nadzieję na zmianę przyniósł wyrok Trybunału Konstytucyjnego z 2022 roku, który zobowiązał rząd do zajęcia się tym problemem. Jednak do tej pory seniorzy nie doczekali się konkretnych działań. Projekt ustawy złożony przez posłów PiS przewiduje przeliczenie emerytur i wypłatę wyrównań, ale proces legislacyjny wciąż się przeciąga.

Problemem pozostaje czas realizacji. ZUS, który miałby obsłużyć tysiące wniosków o przeliczenie emerytur, apeluje o co najmniej 12-miesięczne vacatio legis, aby odpowiednio przygotować system do wdrożenia nowych przepisów. W międzyczasie pojawiają się obawy, że prace nad ustawą mogą zostać opóźnione lub ograniczone do samego przeliczenia świadczeń, bez wypłaty zaległych wyrównań.