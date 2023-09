Mieszkania w blokach zazwyczaj nie wyróżniają się zbyt dużym metrażem, co powoduje, że ich lokatorzy szukają dodatkowego miejsca do zagospodarowania. Często wykorzystują w tym celu klatkę schodową i korytarze, przechowując na nich rowery, wózki dziecięce, a nawet meble. Znacząco ogranicza to przestrzeń wspólną, negatywnie wpływa na jej estetykę oraz bezpieczeństwo. Co można z tym zrobić?

Czy można przechowywać wózki i rowery na klatce schodowej?

Klatka schodowa i korytarze w budynkach wielorodzinnych stanowią wspólną część nieruchomości, z której korzystać mogą wszyscy lokatorzy, lecz w taki sposób, który nie przeszkadza innym mieszkańcom.

Jest to ciąg komunikacyjny, musi więc umożliwiać swobodne przejście i dostęp do wszystkich części budynku. Jeśli więc któryś z sąsiadów bez uzyskania zgody pozostałych zajmuje swoimi rzeczami część korytarza, działa niezgodnie z prawem.

Co więcej, pozostawione na klatce schodowej przedmioty o dużych gabarytach znacząco utrudniają przeprowadzenie ewakuacji lub dostęp dla służb ratunkowych, np. w przypadku wybuchu pożaru.

Wózki dziecięce, rowery, hulajnogi czy inne sprzęty nawet jeśli są ustawione pod ścianą, ograniczają szerokość korytarza, co podczas przeprowadzanej w popłochu ewakuacji może stanowić olbrzymie zagrożenie.

Rozporządzenie w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów z 2010 r. mówi jasno, że na korytarzu w bloku nie można trzymać również przedmiotów łatwopalnych, takich jak meble dywany, kartony itp. Na klatce schodowej nie można przechowywać również śmieci.

Zdjęcie Klatka schodowa to część wspólna dla wszystkich mieszkańców bloku / ZOFIA BAZAK / East News

Śmieci na klatce schodowej. Czy można je tam wystawiać?

Częstą praktyką osób mieszkających w blokach jest wystawianie śmieci przed drzwi - na klatkę schodową. Niektórzy robią tak, by nie zapomnieć o ich wyrzuceniu przed wyjściem, inni tłumaczą to bezpieczeństwem przebywających w mieszkaniu np. psów i dzieci, które pod nieuwagę opiekunów mogą rozszarpać worek z odpadami, robiąc sobie krzywdę. Kolejnym, dosyć częstym powodem wystawiania śmieci na klatkę schodową jest ich nieprzyjemny zapach - lokatorzy, chcąc się go pozbyć, zostawiają worki przed drzwiami mieszkania. Sprawia to jednak, że zapach rozprzestrzenia się na klatce schodowej i przeszkadza innym sąsiadom. Czy można więc wystawiać śmieci na klatkę schodową? Jeżeli nie stwarzają one zagrożenia dla innych tj. nie są łatwopalne, nie blokują drogi ewakuacyjnej, to zgodnie z prawem, mogą tam stać. Warto jednak sprawdzić regulamin wspólnoty mieszkaniowej który w swojej treści może mieć zapis dotyczący przetrzymywania rzeczy na klatce schodowej (m.in śmieci), bądź zgłosić się ze "śmierdzącym" problemem do administracji budynku.

Zdjęcie Czy można zostawiać śmieci na klatce schodowej? / ARKADIUSZ ZIOLEK/East News / East News

Kwiaty na klatce schodowej - czy to też jest zabronione?

Wielu osobom wydaje się, że rośliny w doniczkach ustawione na korytarzu wyglądają efektownie. Niestety, umieszczanie ich tam jest niezgodne z prawem. Szczególnie niebezpieczne są te położone na parapetach - należy pamiętać, że to właśnie okna stanowią najczęstszą drogę ewakuacyjną w przypadku wybuchu pożaru, czy innego rodzaju zagrożenia, wymagającego szybkiej ucieczki z budynku.Kwiaty na klatce schodowej można umieszczać jedynie w miejscach wyznaczonych przez administratora lub zarządcę nieruchomości (np. w szerokim holu).

Sąsiad zagraca klatkę schodową? Grozi mu wysoki mandat!

Jeśli któryś z mieszkańców lekceważy przepisy bezpieczeństwa i ogranicza pozostałym dostęp do przestrzeni wspólnej, fakt ten należy głosić do spółdzielni mieszkaniowej lub przedstawiciela wspólnoty. Ta prawdopodobnie wystosuje do niego pismo z prośbą o uprzątnięcie klatki schodowej.

Jeśli to również nie poskutkuje, konieczne może być zgłoszenie sprawy do straży miejskiej lub straży pożarnej. Warto podkreślić, że mandat za zagradzanie drogi pożarowej może wynieść nawet 5 000 zł.