Mieszkania w blokach zazwyczaj nie wyróżniają się zbyt dużym metrażem, co powoduje, że ich lokatorzy szukają dodatkowego miejsca do zagospodarowania. Często wykorzystują w tym celu klatkę schodową i korytarze, przechowując na nich rowery, wózki dziecięce, a nawet meble. Znacząco ogranicza to przestrzeń wspólną, negatywnie wpływa na jej estetykę oraz bezpieczeństwo. Co można z tym zrobić?

Czy można przechowywać wózki i rowery na klatce schodowej?

Klatka schodowa i korytarze w budynkach wielorodzinnych stanowią wspólną część nieruchomości, z której korzystać mogą wszyscy lokatorzy, lecz w taki sposób, który nie przeszkadza innym mieszkańcom.

Jest to ciąg komunikacyjny, musi więc umożliwiać swobodne przejście i dostęp do wszystkich części budynku. Jeśli więc któryś z sąsiadów bez uzyskania zgody pozostałych zajmuje swoimi rzeczami część korytarza, działa niezgodnie z prawem.

Co więcej, pozostawione na klatce schodowej przedmioty o dużych gabarytach znacząco utrudniają przeprowadzenie ewakuacji lub dostęp dla służb ratunkowych, np. w przypadku wybuchu pożaru.

Wózki dziecięce, rowery, hulajnogi czy inne sprzęty nawet jeśli są ustawione pod ścianą, ograniczają szerokość korytarza, co podczas przeprowadzanej w popłochu ewakuacji może stanowić olbrzymie zagrożenie.

Rozporządzenie w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów z 2010 r. mówi jasno, że na korytarzu w bloku nie można trzymać również przedmiotów łatwopalnych, takich jak meble dywany, kartony itp. Na klatce schodowej nie można przechowywać również śmieci.

Zdjęcie Rowery oraz inny sprzęt sportowy w bloku należy przechowywać w specjalnie do tego wyznaczonym miejscu / 123RF/PICSEL

Kwiaty na klatce schodowej - czy to też jest zabronione?

Wielu osobom wydaje się, że rośliny w doniczkach ustawione na korytarzu wyglądają efektownie. Niestety, umieszczanie ich tam jest niezgodne z prawem. Szczególnie niebezpieczne są te położone na parapetach - należy pamiętać, że to właśnie okna stanowią najczęstszą drogę ewakuacyjną w przypadku wybuchu pożaru, czy innego rodzaju zagrożenia, wymagającego szybkiej ucieczki z budynku.

Zdjęcie Doniczki z kwiatami na parapecie wyglądają efektownie, ale mogą bardzo utrudniać ewakuację w czasie pożaru / 123RF/PICSEL

Kwiaty na klatce schodowej można umieszczać jedynie w miejscach wyznaczonych przez administratora lub zarządcę nieruchomości (np. w szerokim holu).

Co zrobić, gdy sąsiad zagraca klatkę schodową?

Jeśli któryś z mieszkańców lekceważy przepisy bezpieczeństwa i ogranicza pozostałym dostęp do przestrzeni wspólnej, fakt ten należy głosić do spółdzielni mieszkaniowej lub przedstawiciela wspólnoty. Ta prawdopodobnie wystosuje do niego pismo z prośbą o uprzątnięcie klatki schodowej.

Jeśli to również nie poskutkuje, konieczne może być zgłoszenie sprawy do straży miejskiej lub straży pożarnej. Warto podkreślić, że mandat za zagradzanie drogi pożarowej może wynieść nawet 5 000 zł.