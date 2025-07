Kluczowym czynnikiem decydującym o prozdrowotnym działaniu ogórków kiszonych na jelita jest ich skład mikrobiologiczny. W wyniku fermentacji mlekowej powstają liczne szczepy pożytecznych bakterii , głównie z rodzajów Lactobacillus i Leuconostoc, które naturalnie kolonizują przewód pokarmowy. Proces ten prowadzi do obniżenia pH, co skutecznie ogranicza rozwój szkodliwych drobnoustrojów i poprawia trwałość produktu bez konieczności stosowania konserwantów.

Równie istotny jest wpływ tych bakterii i ich metabolitów na stan bariery jelitowej. Regularne spożywanie kiszonek może sprzyjać uszczelnieniu błony śluzowej jelit. Dzięki temu zmniejszamy ryzyko przedostawania się szkodliwych cząsteczek do krwiobiegu, a jednocześnie łagodzone są objawy takie jak wzdęcia, bóle brzucha czy nieregularne wypróżnienia. Włączenie kiszonek do codziennego menu przyczynia się do poprawy komfortu trawiennego i ogólnej kondycji układu pokarmowego.