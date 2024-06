Sąsiadka regularnie zalewa mój balkon. Co mogę zrobić?

Oprac.: Jacek Waśkiel

Wielu mieszkańców bloków stara się upiększyć swoje balkony za pomocą kwiatów umieszczanych w doniczkach na balustradach. Problemy zaczynają się, gdy woda używana do podlewania tych roślin spływa na niższe balkony. Ciecz zmieszana z ziemią brudzi okna, poręcze oraz ściany budynku, co prowadzi do eskalacji napięć sąsiedzkich. Podpowiadamy, co zrobić, gdy sąsiedzi regularnie zalewają nasz balkon.