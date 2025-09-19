Co przyniesie sobota, 20 września? Wróżka Diana postawiła karty wszystkim znakom zodiaku. Sprawdź swój horoskop tarotowy.

Horoskop tarotowy na sobotę dla Barana

Karta 2 Mieczy

W relacjach prywatnych możesz mieć do czynienia z kimś, kto jest zupełnie inny poza domem oraz w czterech ścianach. Może to być również osoba, która na zewnątrz pokazuje maskę, nie zdradza swoich prawdziwych myśli. Nie warto walczyć teraz z tymi ograniczeniami. W finansach poświęć czas przygotowaniom i nie rób jeszcze decydujących kroków.

Horoskop tarotowy na sobotę dla Byka

Karta Diabeł

W relacjach prywatnych możesz mieć do czynienia z kimś, kto drwi z zasad i przeciwstawia się konwenansom. Ty również możesz odrzucić przyzwyczajenia i reguły, które nie mają już żadnego logicznego uzasadnienia. Czasem nie da się iść do przodu, nie wchodząc komuś w drogę. W finansach nie działaj impulsywnie, chyba że sytuacja wymaga pewnego ryzykanctwa.

Horoskop tarotowy na sobotę dla Bliźniąt

Karta Siła

W życiu osobistym masz sposobność dokonać czegoś niezwykłego, zaskoczyć otoczenie. Możesz działać wbrew oczekiwaniom przypisanym płci, przełamać stereotyp. Niezależność zostanie doceniona, ale musi iść za nią odwaga w borykaniu się z przeciwnościami. W finansach nie czekaj, aż cię znajdą i coś zaproponują. Aktywnie zabiegaj o awans, podwyżkę.

Horoskop tarotowy na sobotę dla Raka

Karta Król Kielichów

W życiu prywatnym możesz mieć do czynienia z osobą emocjonalnie dojrzałą, która wie, że nie ma wpływu na większość rzeczy. Jej spokój i pozorna obojętność mogą cię irytować, jednak jest w nich głęboka mądrość. Skup się na tym, co leży w twoich możliwościach, nie staraj się zmienić czyjegoś nastawienia. W finansach możliwe będzie spotkanie z doradcą.

Horoskop tarotowy na sobotę dla Lwa

Karta Koło Fortuny

W relacjach prywatnych możliwy będzie prawdziwy diabelski młyn. Ktoś jest bardzo zmienny w nastrojach, zaś jego nastawienie zależy od okoliczności. Nie zdziw się, że z godziny na godzinę zachwyt przemienia się w obojętność, a potem nawet w niechęć. Tamta osoba jest podatna na głosy innych. W finansach nie wpadaj w panikę i nie idź za bezrefleksyjnym tłumem.

Horoskop tarotowy na sobotę dla Panny

Karta Rycerz Kielichów

W kwestiach prywatnych ktoś może wymagać od ciebie poświęcenia, deklaracji oraz… dyskrecji. W grę wchodzi związek na odległość, pisanie romantycznych wiadomości, zrywanie i schodzenie się. Są ludzie, którzy żyją dramatami. Nakręca ich niepewność, a sielanka... nuży. W finansach nie idealizuj sytuacji. Pamiętaj, że nikt nie jest wszechwiedzący i może popełnić błąd.

Horoskop tarotowy na sobotę dla Wagi

Karta Rycerz Mieczy

W relacjach prywatnych istnieje ryzyko podążania w złym kierunku. Intencje to jedno, zaś efekty - drugie. Jeśli kochana osoba myli się, powiedz o tym. Nawet jeśli zrobi się niemiło, to przynajmniej zaoszczędzisz Wam zmarnowanego czasu i energii. Ktoś, kto był początkowo "motorem" działań, teraz opada z sił. W finansach postaw na praktyczne rozwiązania.

Horoskop tarotowy na sobotę dla Skorpiona

Karta Wieża Boga

W życiu osobistym coś może wstrząsnąć twoimi poglądami, zakwestionować zasady. Nic nie jest trwałe i odporne na zmiany. Jeśli zlekceważysz nadejście Nowego, ono Ci o sobie bezwzględnie przypomni. Otwórz się na nowe możliwości, nie zamykaj przed postępem. W finansach kryzys okaże się zapewne szansą i ochroną przed znacznie większym problemem.

Horoskop tarotowy na sobotę dla Strzelca

Karta 5 Kielichów

W życiu osobistym warto pogłębiać umiejętności społeczne. Nie unikaj rozmów i nie wmawiaj sobie, że pogawędki o niczym są poniżej twojej godności. Każda wymiana myśli może stać się okazją, by zrozumieć czyjś punkt widzenia, zachwycić się tą osobą. Nie na darmo powiadają, że diabeł tkwi w szczegółach! W finansach rozszerz sieć kontaktów, poznawaj wielu kontrahentów.

Horoskop tarotowy na sobotę dla Koziorożca

Karta 7 Buław

W relacjach prywatnych trudności mogą zostać pokonane, ale będzie to miało swoją cenę. Nie da się sprawić tak, aby każdy cię lubił. Ogranicz znajomości do tych naprawdę wartościowych. Daj również bliskim prawo do własnego zdania, do niezgadzania się z tobą. W finansach nie daj się zapędzić w kozi róg, uważaj, by nie wystąpić przeciwko większej grupie.

Horoskop tarotowy na sobotę dla Wodnika

Karta Giermek Mieczy

W życiu osobistym nie poddawaj się negatywnym myślom. Każdy ma jakieś braki i kompleksy. Nasza atrakcyjność opiera się głównie na tym, czy otoczenie może czuć się przy nas swobodnie, czy wywołujemy w nim ciepłe uczucia. Zimne piękno i posągowa doskonałość przyciągają tylko na moment. W finansach największym wrogiem będzie obecnie niezdecydowanie.

Horoskop tarotowy na sobotę dla Ryb

Karta Sprawiedliwość

W relacjach prywatnych trzeba będzie zachować się moralnie, uszanować czyjeś poczucie sprawiedliwości. Twoje wypowiedzi nie mogą być stronnicze. Waż słowa i staraj się doprowadzić do sytuacji, w której zwaśnione strony spotkają się na neutralnym gruncie. W finansach przygotuj się na staranne egzaminowanie twojej pracy, spójrz krytycznie na projekt.

