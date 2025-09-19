Spis treści: Wkładasz zbyt dużo brudnych naczyń do zmywarki Zapominasz o czyszczeniu filtra Używasz nieodpowiedniego programu Wkładasz do zmywarki niewłaściwe przedmioty Zapominasz o soli i nabłyszczaczu Unikasz czyszczenia zmywarki

Wkładasz zbyt dużo brudnych naczyń do zmywarki

Załadowanie zmywarki maksymalnie dużą ilością brudnych naczyń może być satysfakcjonujące - w końcu to oszczędność wody i detergentów. Stłoczone garnki, przylegające do siebie talerze i piętrowo ułożone kubki to jednak prosty przepis na niedomytą część naczyń. Do części przedmiotów woda może nie dotrzeć lub zablokujesz w ten sposób ramiona zraszaczy.

Zapominasz o czyszczeniu filtra

Filtr zmywarki, w którym gromadzą się resztki pożywienia, znajduje się na dnie urządzenia. Powinno się go wyjmować i czyścić pod bieżącą wodą co najmniej raz w miesiącu, a przy intensywnym korzystaniu ze zmywarki raz na tydzień lub dwa. Jeśli o tym zapominasz, nie dziw się, że naczynia są niedomyte, a na szklanych przedmiotach gromadzi się osad. Całkowite zatkanie filtra może z kolei skutkować zatkaniem odpływu i wyciekiem wody ze zmywarki.

Pamiętaj o regularnym czyszczeniu filtra zmywarki 123RF/PICSEL 123RF/PICSEL

Używasz nieodpowiedniego programu

Z przyzwyczajenia wybierasz wciąż ten sam program mycia naczyń? To częsty błąd, który zmniejsza wydajność urządzenia. Pamiętaj, że szybkie mycie nie pozbędzie się dużych zabrudzeń (np. przypalonego tłuszczu) ani nie upora się ciasno załadowanymi naczyniami.

Wkładasz do zmywarki niewłaściwe przedmioty

Chociaż mycie wszystkiego w zmywarce jest bardzo wygodne, to na dłuższą metę niszczy niektóre naczynia i przedmioty, nawet te, które teoretycznie nadają się do mycia w urządzeniu. Mowa przede wszystkim o rzeczach z porcelany, emalii, srebra czy aluminium. Częste mycie w zmywarce niszczy też przedmioty z teflonową powłoką, np. patelnie. Wysokie temperatury mogą też odkształcać plastikowe pojemniki, kielichy blenderów czy wszystkie przedmioty z uszczelkami.

Zapominasz o soli i nabłyszczaczu

Jeśli nie stosujesz soli, a woda w kranie jest twarda, twoja zmywarka może się znacznie szybciej psuć. Przyczyną jest osadzanie się kamienia, a pierwszym objawem jest pojawianie się białego osadu na naczyniach. Zarówno sól, jak i nabłyszczacz, są kluczowe, by cieszyć się idealnie lśniącymi kieliszkami czy szklankami. W ten sposób przedłużysz też żywotność zmywarki.

Unikasz czyszczenia zmywarki

Część osób jest przekonana, że urządzenie służące do mycia samoistnie czyści się przy każdym uruchomieniu. Niestety z czasem w uszczelkach i innych trudno dostępnych miejscach kumuluje się brud, osady, a nawet pleść. Dlatego od czasu do czasu należy włączyć normalny cykl mycia przy pustym urządzeniu. To prosty sposób na zachowanie czystości i świeżości sprzętu.

