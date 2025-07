Wielu turystów zapomina spakować go na podróż. To błąd

Przedmiotu tego nie znajdziesz na liście rzeczy zabronionych w bagażu podręcznym, ale większość pasażerów po prostu o nim zapomina. Chodzi o pusty bidon na wodę , który możemy napełnić tuż po przejściu przez kontrolę bezpieczeństwa. Na wielu lotniskach - zarówno w Polsce, jak i za granicą - znajdziemy darmowe źródełka z pitną wodą. Są one dostępne na lotniskach w Gdańsku, Katowicach, Krakowie, Poznaniu, Warszawie (Lotnisko Chopina), Rzeszowie oraz Wrocławiu.

Korzystanie z darmowych źródełek to świetny sposób na oszczędzanie, zwłaszcza że ceny wody w sklepach na lotniskach są często absurdalne - za 0,5 litra często musimy zapłacić 7-10 zł , a przy dłuższym oczekiwaniu na lot czy przesiadkach, jedna butelka to za mało. W takich sytuacjach własny pojemnik staje się nie tylko wygodą, ale i ratunkiem dla portfela.

Bidon na wodę warto mieć przy sobie nie tylko podczas lotu. Przyda się nam również po wylądowaniu - zwłaszcza w krajach takich jak Włochy, Grecja, Hiszpania czy Portugalia, gdzie woda z kranu jest bezpieczna do picia . W wielu miastach znajdziemy też darmowe punkty z wodą pitną - choćby słynne rzymskie "nasoni" , czyli uliczne kraniki, z których korzystają zarówno mieszkańcy, jak i turyści.

Jeśli codziennie napełniamy nasz pojemnik w hotelu, zamiast kupować wodę w plastikowych butelkach, jesteśmy w stanie zaoszczędzić kilkadziesiąt, a nawet ponad sto złotych podczas jednego wyjazdu. To też ekologiczne rozwiązanie - mniej plastiku trafia do kosza, a my mamy wodę zawsze pod ręką.