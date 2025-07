Wiciokrzew to popularne pnącze, które może osiągać nawet 10 m wysokości . Najczęściej kwitnie od końca maja do początku października . W zależności od odmiany pnie się wysoko lub tworzy gęste żywopłoty. Niektóre gatunki pozostają zimozielone. Roślina może się poszczycić dekoracyjnymi liśćmi, ale jej największym atutem są intensywnie pachnące i miododajne kwiatostany . W zależności od odmiany mogą mieć biały, żółty, czerwony lub purpurowy kolor. Wiciokrzew owocuje od lipca do października , a jego owoce są pokarmem dla ptaków.

Wiciokrzew nie ma dużych wymagań - lubi lekko wilgotne podłoże, ale nie toleruje zastoju wody. Regularne podlewanie jest ważne w przypadku upałów. Wiosną warto nawozić roślinę co dwa tygodnie nawozem wieloskładnikowym. Dzięki temu zyskasz bujne kwitnienie latem i aż do jesieni. Wiosną i po kwitnieniu dobrze jest przyciąć pędy. To też sposób na formowanie rośliny. Wiciokrzew to roślina mrozoodporna, ale młode sadzonki warto zabezpieczyć przed zimą agrowłókniną. Ważne jest też zwracanie uwagi na potencjalne choroby i szkodniki - roślinę najczęściej atakują mszyce i choroby grzybowe, co wymaga specjalnych oprysków.