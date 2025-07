Pasta z bobu na kanapki to świetny pomysł na smaczne i pożywne śniadanie. Przygotowanie pasty zajmuje ok. 10 minut i jest bardzo proste, więc poradzi z nim sobie nawet amator sztuki kulinarnej. Pastą z bobu możesz smarować pieczywo lub wykorzystać je jako dip np. w towarzystwie krakersów.

Zaczynamy od dokładnego przepłukania bobu pod bieżącą wodą. Do garnka wlewamy wodę i garnek stawiamy na palnik. Gdy woda zacznie się gotować, dodajemy bób i jedną, płaską łyżkę soli. Jeśli sięgamy po młody bób, to będzie on ugotowany już po ok. 5 minutach, natomiast starszy bób należy gotować ok. 10 minut.