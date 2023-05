Sąsiedzka kłótnia o "dymek" może skończyć się w sądzie. Zapis w kodeksie mówi jasno

Sąsiad, który często pali na balkonie może być bardzo uciążliwy dla innych mieszkańców bloku. Mimo że palenie we własnym domu, na balkonie czy tarasie nie jest zakazane, istnieją okoliczności, w których można otrzymać za to mandat. Jak skłonić sąsiada do zmiany nawyków?

Zdjęcie Palenie papierosów na balkonie to czynność naturalna dla wielu palaczy i uciążliwa dla ich sąsiadów / 123RF/PICSEL