Patrzysz w okienko piekarnika i zastanawiasz się, czy twoje ciasto jest już gotowe? Kiedy sernik jest upieczony, środek ciasta powinien być miękki, ale nie płynny . Dobrym sposobem jest użycie wykałaczki. Wbij ją w środek sernika, jeśli wyjdzie czysta (bez masy serowej), ciasto jest upieczone. Ważne jest też obserwowanie powierzchni ciasta. Lekko złocisty wierzch to znak, że sernik już się upiekł . Każdy piekarnik jest inny, dlatego warto śledzić ciasto i dostosować czas pieczenia do swoich warunków.

Czas pieczenia sernika zależy od rodzaju przepisu i temperatury. Standardowo sernik piecze się w temperaturze 170-180 stopni Celsjusza przez 60-80 minut . Niektóre przepisy wymagają pieczenia w kąpieli wodnej, co może wydłużyć czas nawet do 90 minut. Ważne, aby nie otwierać piekarnika w trakcie pieczenia - nagła zmiana temperatury może spowodować opadnięcie ciasta. Po upieczeniu pozostaw ciasto w zamkniętym piekarniku na 15 minut, a potem drzwiczki uchylaj stopniowo . Szok termiczny może spowodować, że sernik opadnie. Twoja cierpliwość zostanie nagrodzona puszystym i wysokim wypiekiem.

Sernik z prawdziwego zdarzenia powinien być puszysty i rozpływać się w ustach. Najważniejsze jest tu odpowiednie napowietrzenie ciasta przed pieczeniem. Wbrew pozorom, zbyt długo wyrabiany sernik nie wyjdzie puszysty . Nadmiar powietrza sprawi, że ciasto urośnie w piekarniku, ale szybko opadnie i będzie twarde. Wyrabianie sernika nie powinno trwać dłużej niż 10 minut - to akurat wystarczy, by wszystkie składniki się połączyły i nabrały lekko budyniowej konsystencji.

Ważną wskazówką, która sprawi, że sernik będzie puszysty, jest używanie składników o temperaturze pokojowej . Zanim przystąpisz do ich łączenia, wyjmij z lodówki jajka, masło i ser. Ważna jest też jakość użytego twarogu. Powinien być dobrze zmielony i niezbyt wilgotny. Zbyt rzadki ser może sprawić, że ciasto będzie zbite i ciężkie. Innym trikiem na puszysty sernik jest oddzielenie żółtek i białek jajka. Żółtka wyrabiaj z ciastem, a białka ubij i dodaj do masy na samym końcu.

Opadnięty sernik to nie tylko brak pysznego ciasta, ale również wizja zmarnowania wielu składników. Na szczęście nie jest to sytuacja beznadziejna. Oto kilka pomysłów na to, jak uratować opadnięty sernik:

Twaróg zmiel dwukrotnie i wrzuć do miski, dodaj oba rodzaje mąki i wymieszaj łyżką. Oddziel żółtka od białek, żółtka utrzyj z cukrem i miękkim masłem, a białka ubij na sztywną pianę. Utartą masę żółtkową dorzuć do masy serowej i mieszaj niezbyt długo, aż składniki się połączą. Na koniec stopniowo do całości dodawaj pianę z białek, delikatnie łącząc ją z całą masą. Wyłóż blaszkę papierem do pieczenia i wylej na nią masę serową, całość wyrównaj. Piecz w temperaturze 170 stopni (góra - dół) przez godzinę. Po upieczeniu zostaw ciasto w zamkniętym piekarniku na 15 minut, po czym przez kolejnych 10 minut stopniowo otwieraj drzwiczki. Dzięki tym zabiegom sernik wyjdzie puszysty i nie opadnie.