Gospodynie zmuszone były więc gotować prosto, z tego, co akurat udało się kupić. Nie oznacza to jednak, że nie było smacznie. Niektóre z przepisów wracają do łask, na powrót podbijając kubki smakowe Polaków. Przed świętami warto tym dokładniej zajrzeć w głąb zeszytu babci. Jedno z ciast w PRL-u święciło bowiem prawdziwe triumfy - zaskoczy również teraz, bo jest nie tylko proste, ale również smaczne i niezwykle efektowne.

Metrowiec szybko stał się ulubieńcem kucharek, z czasem wyrastając na prawdziwy symbol polskiej kuchni lat 70. Złożony z dwóch babek: jasnej oraz ciemnej, po złożeniu krojony był na ukos, przez co, serwowany na talerzu, zaskakiwał swoim wyglądem. Co ważne, do jego przygotowania koniecznych było zaledwie kilka składników, a sam wypiek udawał się za każdym razem. To czyni go więc jednym z lepszych wyborów przy okazji świątecznych przygotowań. Powrót do czasów PRL-u może zaskoczyć domowników i gości - ale ostateczny smak z pewnością mocno ich zachwyci.