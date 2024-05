Uwielbia wygrzewanie się w pełnym słońcu i nie przeszkadzają jej letnie upały. Surfinia, czyli odmiana petunii ogrodowej , wyróżnia się długimi pędami, które w sezonie pokrywają się zachwycającymi kwiatami. Jej zwisający pokrój to cecha charakterystyczna, po której łatwo rozpoznamy roślinę wśród innych. To idealny gatunek dla osób, które w prosty sposób chcą zamienić nudny i pusty balkon w prawdziwą oazę relaksu.

Sporą zaletą surfinii jest bardzo długi czas kwitnienia. Nieśmiało pojawiające się pierwsze kwiaty zaobserwujemy już w maju, a przy prawidłowej pielęgnacji utrzymają się aż do listopada. Jeśli chcemy przez siedem miesięcy cieszyć się bujnym wyglądem rośliny, umieśćmy ją na słonecznym balkonie południowym. Dość specyficzne wymagania okazu sprawiają, że jest niezwykle trudna do rozmnażania. Z tego względu traktuje się ją w Polsce jako gatunek jednoroczny, sadzony wraz z początkiem nowego sezonu.

Podczas wizyty w sklepie ogrodniczym mamy do wyboru odmiany o zwartym pokroju, niewielkich, średniej wielkości lub sporych kwiatach. Niezależnie od tego, na jaki rodzaj się zdecydujemy, posadźmy surfinię w głębokiej donicy, wypełnionej żyznym i próchniczym podłożem. Świetnie sprawdza się ziemia piaszczysto-gliniasta. Zadbajmy również o to, by ziemia miała kwaśny odczyn pH, oscylujący wokół 5,5-6,5. Ogrodnicy doradzają, by w jednej donicy umieszczać od 3 do 6 sadzonek. Nie warto jednak sadzić ich zbyt gęsto, gdyż szybko się rozrastają i wytwarzają mocno rozbudowany system korzeniowy.