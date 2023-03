Żelazna odmiana surfinii na balkon. Nie straszne jej mszyce, mrozy i intensywny deszcz

Spis treści: 01 Supertunia vista - kwiaty o niebywałej trwałości

Supertunia vista - kwiaty o niebywałej trwałości

W ostatnich latach na popularności zyskała odmiana supertunia vista, nazywana żelazną odmianą petunii kaskadowej. Charakteryzuje się niebywałą wytrzymałością w porównaniu do innych gatunków tej rośliny. Jest odporna zarówno na choroby, jak i gwałtownie zmieniające się warunki pogodowe. Dobrze znosi mrozy, nie szkodzi jej też ostre słońce i upały, a po intensywnych opadach deszczu bardzo szybko dochodzi do siebie. Dodatkowo wykazuje dużą odporność na ataki szkodników np. mszyc.

Co jeszcze wyróżnia tę odmianę to bardzo intensywne kwitnienie. Jej piękne dekoracyjne kwiaty zachwycają przez długi czas, ponieważ kwitnienie odbywa się ono od maja do pierwszych mrozów. Supertunia to roślina samooczyszczająca. Oznacza to, że po przekwitnięciu, jej kwiaty same opadają i nie trzeba ich samodzielnie usuwać. Dzięki temu pielęgnacja tej rośliny jest jeszcze prostsza i szybsza.

Jak pielęgnować Supertunię?

Supertunia Vista to doskonały wybór dla początkujących, a także osób, które chcą się cieszyć pięknymi kwiatami przez długi czas. Mimo że są wytrzymałe, aby pięknie kwitły, potrzebują odpowiedniej ilości światła, wody, a także nawozu.

Intensywność podlewania należy dostosować do warunków panujących na zewnątrz. W okresach wilgotnych i deszczowych roślinę wystarczy podlać raz na kilka dni. Jednakże w cieplejszych miesiącach, a zwłaszcza w dni upalne supertunia będzie potrzebowała znacznie większej ilości wody. Wtedy najlepiej podlewać ją raz, a nawet dwa razy dziennie. Mimo tych niedużych wymagań supertunia lepiej zniesie chwilowe przesuszenie niż inne odmiany petunii kaskadowej. Roślina lubi żyzne podłoże o lekko kwaśnym odczynie pH.

Supertunie najlepiej kwitną w miejscach słonecznych, jednak mogą być też posadzone w lekkim cieniu. Aby rośliny pięknie rosły, warto pamiętać o ich nawożeniu. Na rynku są dostępne specjalne nawozy, które zawierają dodatek żelaza. Zapobiega on żółknięciu liści petunii, a dzięki innym składnikom odżywczym takim jak potas, azot i fosfor roślina będzie szybko rosła i intensywniej się wybarwiała.

Zdjęcie Supertunie nie są trudne w uprawie i zachwycają niebywałą wytrzymałością / 123RF/PICSEL

Gdzie kupić sadzonki?

Supertunia jest dostępna w wielu kolorach w tym różowym, białym, fioletowym, czerwonym i żółtym. Obecnie możemy ją kupić jedynie w postaci sadzonek, niestety jej nasiona nie są dostępne w sklepach. Najczęściej supertunie pojawiają się w sklepach ogrodniczych już pod koniec kwietnia, a także w maju.

Najpiękniej wyglądają sadzone w skrzynkach balkonowych lub wiszących koszach. W ten sposób można z nich tworzyć różnorodne kompozycje. Supertunie dobrze czują się również w gruncie i mają wysoką tolerancję, jeśli chodzi o złe podłoże czy też zanieczyszczenia powietrza. Dzięki temu supertunie to rośliny, które można sadzić niemalże wszędzie.

