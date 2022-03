Skrobia ziemniaczana to produkt, który bez problemu kupisz w sklepie spożywczym albo przygotujesz samodzielnie. Najczęściej mówi się o niej w kontekście kulinarnych zastosowań, z uwagi na właściwości zagęszczające i spulchniające.

Skrobię dodaje się do wielu popularnych potraw m.in. do klusek i ciast, jednak wykorzystuje się ją również poza kuchnią, np. w branży farmaceutycznej czy kosmetycznej.

Stosuje się ją jako składnik wielu profesjonalnych produktów do makijażu i pielęgnacji, ale kosmetyki z jej dodatkiem możesz przygotować również samodzielnie w domu. Wyjaśniamy, z czego składa się skrobia i czy jest zdrowa.

Przypominamy również, czym różni się skrobia ziemniaczana od mąki ziemniaczanej oraz podpowiadamy, w jaki sposób wykorzystać ją, przygotowując krochmal do kąpieli albo odżywcze maseczki do twarzy i włosów. Oto wszystko, co musisz wiedzieć na temat zastosowania skrobi ziemniaczanej w kosmetyce!

Czym różni się skrobia ziemniaczana od mąki ziemniaczanej? Czy to jeden produkt?

Polacy często nie wiedzą, czym różni się skrobia ziemniaczana od mąki ziemniaczanej i traktują je jak jeden produkt. Nie powinno się jednak stosować obu nazw wymiennie, gdyż skrobia i mąka są produkowane w inny sposób.



Mąka ziemniaczana a skrobia: różnica - mąka ziemniaczana:

Mąkę ziemniaczaną robi się z całych, gotowanych ziemniaków ze skórką, które są odparowywane, a następnie mielone. Charakteryzuje się bardzo sypką konsystencją oraz subtelnym ziemniaczanym zapachem i smakiem. Dodaje się ją do wypieków oraz pieczywa, aby były bardziej wilgotne.

Mąka ziemniaczana a skrobia: różnica - skrobia ziemniaczana:

Skrobia ziemniaczana to cukier złożony, który wygląda trochę jak biały puder. Nie rozpuszcza się jej w zimnej wodzie, a wrzucona do gorącej wody, tworzy z nią kleik. Produkuje się ją z surowych, świeżych ziemniaków. Nieprzetworzone bulwy rozdrabnia się i płucze, aby wydobyć z nich skrobię, którą później poddaje się oczyszczaniu, suszeniu i przesiewaniu. Dzięki temu powstaje drobny, matowy proszek, który nie ma zapachu ani smaku. Skrobia ziemniaczana jest wykorzystywana do przygotowywania gęstych sosów lub zup.

Zdjęcie Skrobia ma wszechstronne zastosowanie, dlatego warto mieć ją w domu

Właściwości skrobi ziemniaczanej. Czy jest zdrowa?

Jakie są najważniejsze właściwości skrobi ziemniaczanej? Jeżeli zmagasz się np. z celiakią, kluczowe dla ciebie może być to, że skrobia nie zawiera glutenu.

Poza tym jest źródłem białka i błonnika pokarmowego, który pomaga wyregulować trawienie i sprzyja bakteriom jelitowym, odpowiedzialnym za odporność oraz układ krążenia.

Skrobia ziemniaczana ma też w swoim składzie niewielką ilość tłuszczu, a także witaminy C i B6.

Czy skrobia ziemniaczana jest zdrowa? Zawiera sporo cennych składników odżywczych, więc można powiedzieć, że tak. Oczywiście, o ile nie stosujesz jej w nadmiarze, bo w przeciwnym razie w łatwy sposób zafundujesz sobie problemy zdrowotne.

Spożywanie większej ilości niż 40 g skrobi dziennie (ok. trzech łyżek), sprzyja dolegliwościom układu pokarmowego - mogą pojawić się gazy, biegunki czy wzdęcia, więc sięgając po produkty, które ją zawierają, warto zachować zdrowy rozsądek.

Korzyścią ze spożywania skrobi ziemniaczanej jest to, że witaminy i składniki odżywcze w produktach, które spożywasz, są lepiej przyswajalne przez organizm. Poza tym kwas masłowy, który tworzy się w jelitach podczas fermentacji skrobi, obniża poziom pH treści jelitowej.

Oznacza to, że jedzenie zawierające skrobię ziemniaczaną jest bezpieczne dla osób, które chorują na zespół jelita wrażliwego.



Ile kosztuje skrobia ziemniaczana?

Jeżeli zastanawiasz się, ile kosztuje skrobia ziemniaczana, nie martw się, bo na pewno cię na nią stać. Jedno opakowanie to wydatek około 4-6 złotych.

Zdjęcie Skrobia w połączeniu z wodą tworzy kleik, który można wykorzystać jako maskę na twarz czy włosy

Zastosowanie skrobi ziemniaczanej w kosmetyce

Liczne korzyści wynikające z zastosowania skrobi ziemniaczanej w kosmetyce możesz sprawdzić na własnej skórze, przygotowując ekspresowy "suchy szampon" na przetłuszczające się włosy, odżywcze maseczki do twarzy lub zniszczonych włosów albo krochmal do kąpieli.

Poniżej podpowiadamy, jak je przygotować!

Maska na włosy ze skrobi ziemniaczanej

Ze skrobi ziemniaczanej można zrobić znakomitą maseczkę do pielęgnacji włosów zniszczonych. Aby wzmocnić działanie zwykłej odżywki, wystarczy dodać do niej małą łyżeczkę skrobi i delikatnie wymieszać całość.

Płukanka do włosów ze skrobi ziemniaczanej

Można również przygotować płukankę do włosów ze skrobi ziemniaczanej. Aby to zrobić, wystarczy po prostu wymierzać łyżeczkę skrobi ziemniaczanej z litrem przegotowanej wody. Tak wypielęgnowane kosmyki stają się gładkie i miękkie jak po intensywnej kuracji w salonie fryzjerskim.

Maska na twarz ze skrobią ziemniaczaną

Skrobia ziemniaczana sprawdzi się też w pielęgnacji cery, ponieważ sprawi, że twarz będzie wyglądała świeżo i promiennie.

Aby przygotować odżywczą mieszankę z dodatkiem skrobi ziemniaczanej, która zadziała odżywczo na skórę twarz, weź jedno białko jajka, łyżkę stołową kefiru i tyle samo skrobi. Białko najpierw ubij tak, by powstała piana, a następnie rozprowadź skrobię w kefirze i połącz składniki.

Maseczkę nanieś na twarz i po kwadransie delikatnie umyj skórę zimną wodą. Niektórzy porównują jej działanie do "żelazka", które wygładzi zmęczoną cerę.

Zdjęcie Czy maseczka na twarz ze skrobią ziemniaczaną naprawdę działa jak botoks? Przekonaj się

Krochmal ze skrobią ziemniaczaną do kąpieli

Jak przygotować krochmal ze skrobią ziemniaczaną do kąpieli, który przyda się zwłaszcza osobom zmagającym się z problemami skórnymi? Dwie duże łyżki skrobi trzeba rozpuścić w dwóch szklankach zimnej wody.

Roztwór należy zalać wrzątkiem, przez cały czas mieszając tak, aby nie pojawiły się w nim grudki. Wówczas powinna powstać śliska, mętna i lekko biaława ciecz, w której zaleca moczyć się przez pięć do siedmiu minut. Trzeba jednak pamiętać, aby nie brać kąpieli z krochmalem częściej niż co około trzy dni, gdyż w przeciwnym razie skóra może stać się sucha i szorstka.

