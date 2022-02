Ziemniaki: Wartości odżywcze

Ziemniaki są łatwo dostępne, proste w uprawie oraz bogate w wartości odżywcze. Znajduje się w nich wiele cennych substancji i minerałów, jak też witamin: A, B1, B2, B6, D, E, K, H, PP.

Zawierają także dużą ilość witaminy C. Młode warzywa mają jej około 16 mg, czyli 1/4 dawki wymaganej w trakcie dnia dla prawidłowego funkcjonowania organizmu. Poza tym są bogatym źródłem minerałów takich jak żelazo, magnez, mangan, jod, potas i wapń. W ziemniakach znajduje się również potas, fluor i siarka. Tego popularnego warzywa nie należy jednak łączyć z poszczególnymi produktami ze względu na obecność skrobi.

Jakich produktów nie łączyć z ziemniakami?

Ziemniaki należą do warzyw, które nie są wysoko kaloryczne i tuczące, a dostarczają wielu cennych składników odżywczych do organizmu. Oczywiście, ważne jest to, ile ich jemy i z czym je podajemy.

Ziemniaki są najbogatszym źródłem skrobi, która wchodzi w reakcję z białkiem zwierzęcym. W efekcie dochodzi do przyspieszonego procesu fermentowania w żołądku. To może prowadzić do występowania wzdęć, uczucia ciężkości i problemów trawiennych. Takie zestawienie przyczynia się do tego, że ciężko nam przetrawić posiłek, więc jednocześnie szybciej przybieramy na masie.

Najlepszym rozwiązaniem jest nie podawać ziemniaków z tłustymi mięsami. Warto zrezygnować z używania tłuszczu przy przygotowywaniu tego warzywa do zjedzenia. W roli dodatku do obiadu, ziemniaki może zastąpić kasza lub ryż. To popularne warzywo sprawdzi się jako bezmięsny obiad - można z niego przygotować placki ziemniaczane, piec i nadziewać dodatkami lub przerobić na frytki.



Zdjęcie Istnieje wiele odmian ziemniaków / 123RF/PICSEL

Czy miękkie ziemniaki są jeszcze dobre?

Internauci często pytają o to, z czym nie łączyć ziemniaków, ale też kiedy można je jeść. Najczęściej zastanawiają się, czy surowe i już miękkie ziemniaki są jeszcze dobre. Okazuje się, że skóra ziemniaków starzeje się podobnie do ludzkiej skóry, choć proces przebiega znacznie szybciej. Z czasem traci ona na jędrności i zaczyna się marszczyć, a wnętrze robi się coraz miększe. Jeżeli są mocno zwiotczałe i papkowate w środku to znak, że nadają się jedynie do wyrzucenia.

Jeśli pojawiły się na nich kiełki, ale skórka jest jeszcze dość jędrna w dotyku, to można je spożywać po usunięciu wykwitów. Ważne jest, by pozbyć się narośli, gdyż to w nich gromadzi się solanina, będąca toksycznym związkiem chemicznym. Ziemniaki dłużej pozostaną świeże, jeżeli będziemy je przechowywać w miejscu suchym, ciemnym i chłodnym.



