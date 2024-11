Grelina to hormon wytwarzany w komórkach żołądka, nazywany jest hormonem głodu, ponieważ odpowiada za pobudzanie apetytu. Do jego zadań należy też zmniejszanie wydzielania insuliny i regulowanie gospodarki węglowodanowo-lipidowej. Odpowiada również za proces wytwarzania komórek tłuszczowych. Utrzymujący się stale wysoki poziom greliny sprawia, że trudno jest utrzymać prawidłową masę ciała. Grelina nie jest też sprzymierzeńcem w trakcie diet odchudzających. Przy deficycie kalorycznym hormon głodu wysyła do mózgu sygnał o zagrożeniu i potrzebie magazynowania tkanki tłuszczowej. Może się to wiązać ze spowolnieniem metabolizmu, a po zakończeniu odchudzania często skutkuje efektem jo-jo. Mechanizm wytwarzania greliny i leptyny (horomon sytości) jest zaburzony u osób z otyłością i mających problemy ze snem.

Naukowcy z University of Virginia w Charlooesville przeprowadzili badania na kobietach i mężczyznach, które wykazało, że intensywny wysiłek fizyczny pozwala znacznie obniżyć poziom greliny w organizmie. Efekt ten występuje w większym stopniu u kobiet. Oznacza to, że np. godzinny wyczerpujący trening na bieżni nie tylko spala kalorie i zmagazynowaną tkankę tłuszczową, ale też skutecznie blokuje hormon głodu przez kilka godzin po jego zakończeniu. Okazuje się, że bardziej umiarkowane ćwiczenia (np. trening wytrzymałościowy) nie obniżają stężenia greliny, a nawet mogą się przyczyniać do jego niewielkiego wzrostu. Autorka pracy, dr Kara Anderson z University of Virginia, podkreśla, że dostosowane do potrzeb ćwiczenia mogą być prawdziwym lekiem w walce z nadwagą i otyłością.