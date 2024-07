Wiele osób zastanawia się, dlaczego część ogórków, które uwielbiamy, mają charakterystyczny, gorzki posmak . Wszystkiemu winna jest kukurbitacyna : naturalny barwnik występujący w tych długich, zielonych warzywach, który ma za zadanie odstraszyć potencjalne szkodniki. Ale warto wiedzieć, że ta substancja dla człowieka nie jest szkodliwa, a wręcz przeciwnie: jest ona bardzo zdrowa. Jej gorzki smak ma działanie żółciopędne, poprawia funkcjonowanie żołądka i jelit, a także pobudza wątrobę do sprawniejszej pracy. Choć wiadomo już, że kukurbitacyna jest korzystna dla kondycji naszego organizmu, to jej smak w ogórkach nie zawsze jest pożądany . Warto widzieć, że stężenie tej substancji może być czasem większe. Dlaczego tak się dzieje?

Skąd bierze się gorzki smak ogórków? Okazuje się, że kukurbitacyna będzie występowała w większym stężeniu w ogórkach, które są niewłaściwie uprawiane. Dotyczy to zarówno nadmiaru promieni słonecznych, jak i niedostatecznej wilgoci. Jeśli w naszym ogrodzie podejmujemy się uprawy tych przepysznych warzyw, możemy sprawić, aby ich smak był najłagodniejszy. Po pierwsze, trzeba zaściółkować podłoże grządki , na której rosną ogórki: można zastosować słomę, trawę albo liście. Nie dość, że upały nie będą szkodziły korzeniom, to na dodatek zapewnią izolację przed parowaniem wody w gruncie. Wiele osób stosuje również inny patent, czyli przykrywa całą roślinę agrowłókniną. Mimo wszystko ogórki trzeba również regularnie podlewać: w upalne dni nawet dwa razy dziennie .

Jeśli ogórki są gorzkie i ich smak nas rozczarowuje, można zniwelować tę niedogodność w pewnym stopniu. Na początku poleca się przede wszystkim, warzywa trzeba przed zjedzeniem dobrze wypłukać, co pozwoli złagodzić ich smak. Ponadto można odciąć również ok. 1,5 cm końcówkę warzywa, która rosła od strony łodygi. Inni polecają również patent na prawidłowe obieranie ogórków: chodzi o to, aby usuwać skórkę od strony jaśniejszej i ruchy nożyka albo obieraczki kierować w ciemniejszą stronę. Aby patent jednak zadziałał, narzędzie do obierania należy płukać po każdym ruchu, aby kukurbitacyn nie roznosić na smaczne części warzywa.