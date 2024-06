Dodaję odrobinę do ogórków kiszonych. Sąsiadki od lat proszą mnie o przepis

Estragon, znany również jako wężowe ziele, dzięki swoim właściwościom smakowym i zdrowotnym, zyskał miano króla przypraw. To aromatyczne zioło zna niemal każdy, jednak mało kto wie, że dodanie go do ogórków kiszonych sprawi, że będą one jędrne, chrupiące i dużo bardziej aromatyczne.