"Znalazłem w sklepie jakąś hybrydę ogórka i dyni. (...) To chyba jest jedno z najnowszych warzyw, jakie można kupić" - donosi Tiktoker o pseudonimie globalwojtek. "Zucchiolo to zupełnie nowe warzywo na rynku europejskim. Przyjechało do nas z Hiszpanii" - informuje zaś inna z użytkowniczek platformy, tworząca pod nazwą kasia.kuchniabazylii. Zucchiolo intryguje - nie tylko internautów.