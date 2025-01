Bielenie drzewek owocowych to wbrew pozorom, bardzo ważny zabieg, o którym młodzi działkowicze mogą nie zawsze pamiętać. Dotyczy to szczególnie tych, którzy mają na swoich działkach młode jabłonie, śliwy i czereśnie, które jeszcze nie zdążyły się ukorzenić bardzo dobrze w gruncie. Dlaczego trzeba bielić młode drzewka owocowe? Ponieważ w styczniu pogoda może być zdradliwa: korę mogą nagrzewać intensywniejsze promienie słoneczne, co może pobudzać roślinę do wzrostu, a nocą ujemne temperatury mogą ją osłabić. W styczniu drzewka owocowe mogą być zatem narażone na pionowe pęknięcia, rany zgorzelinowe oraz zbrunatnienie komórek, co w sezonie może doprowadzić do braku plonowania.